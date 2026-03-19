El metaverso muere… y nacen los memes: redes se burlan del cierre de Horizon Worlds

El cambio no implica abandonar la realidad virtual, pero sí reducir su peso dentro de la estrategia global

El metaverso no murió de golpe, pero ya tiene fecha de despedida. Meta confirmó que Horizon Worlds dejará de funcionar en realidad virtual el próximo 15 de junio, en lo que muchos interpretan como el inicio del cierre de una de las apuestas más comentadas —y cuestionadas— de la industria tecnológica.

La plataforma saldrá de los visores Quest a finales de marzo y continuará únicamente como aplicación móvil. “Estamos separando las dos plataformas para que cada una pueda crecer con mayor enfoque”, explicó la compañía.

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El sueño de Zuckerberg que no conectó

En 2021, cuando Facebook pasó a llamarse Meta, Mark Zuckerberg presentó el metaverso como “la próxima frontera”. La promesa incluía millones de usuarios, economías digitales y nuevas formas de interacción.

Cinco años después, el balance es otro. Horizon Worlds nunca logró despegar más allá de una base limitada de usuarios, mientras que Reality Labs acumuló pérdidas millonarias trimestre tras trimestre.

El experimento no solo fue costoso, también dejó una pregunta abierta: ¿el problema era la tecnología o las ganas de usarla?

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Internet reacciona con memes al cierre del Metarverso

Si algo no falla, es la velocidad con la que internet procesa este tipo de noticias. Tras el anuncio, X (antes Twitter) se llenó de memes sobre el cierre del multiverso, con usuarios que ironizan sobre un espacio virtual que muchos nunca visitaron.

Algunos comparan Horizon Worlds con una discoteca vacía en el metaverso. Otros apuntan directamente a Zuckerberg, recordando su avatar digital como uno de los momentos más comentados, y replicados, en redes.

El consenso no es técnico, es cultural: el metaverso fue más viral como meme que como producto.

Mientras el metaverso pierde protagonismo, Meta acelera en otra dirección: la inteligencia artificial. La empresa ha reestructurado su enfoque para competir en un terreno donde la adopción es inmediata y el impacto, medible.

El cambio no implica abandonar la realidad virtual, pero sí reducir su peso dentro de la estrategia global.

En términos simples: menos mundos digitales, más modelos de IA.

Cosas que duraron menos que el metaverso:



- Javier Lozano como vocero de Coparmex.

- El concierto de Christina Aguilera en México. pic.twitter.com/wSgZg9NPik — Julio Sánchez Onofre 🏴‍☠️ Post WWWY (@yak3001) March 19, 2026

o Facebook fingindo que não mudou o nome da empresa pra Meta por causa do Metaverso pic.twitter.com/04jTVlTmHF — Danilo Sanches (@danilo_sanches) March 19, 2026

Meta’s “Metaverse” (corporate slop*) just closed after burning $80,000,000,000.00



So I turned it into an interoperable NFT avatar (limited $0.00 mint): https://t.co/nLjyn3X32h



Thanks to @sideloadgg @opdotxyz and @OthersideMeta the real metaverse won’t be whatever tf this was 🙏 pic.twitter.com/E4HHxyUoGr — toomm (@1omcawte) March 19, 2026

El que había gastado una fortuna en su terrenito virtual dentro del metaverso viendo como se esfuma en segundos porque nadie quiso dejar el mundo real para irse a vivir allí. pic.twitter.com/YRT6IQn9DD — 🚴Bicituiter (@alex56gt) March 19, 2026

¡YA NO SUCEDERÁ! ❌ #Facebook ha cancelado oficialmente el desarrollo del #MetaVerso, su proyecto fallido que iba a generar un universo totalmente virtual. $80,000,000,000 dólares se invirtieron en su desarrollo. pic.twitter.com/pAhfxeLYt9 — LevelUp.com (@LevelUPcom) March 18, 2026

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Un cierre que se veía venir

Horizon Worlds no desaparece del todo, pero su migración a móvil funciona como señal clara. El proyecto que buscaba redefinir internet ahora se adapta para sobrevivir en un formato más convencional.

Y en redes, la narrativa ya está escrita: el metaverso prometía cambiarlo todo, pero terminó siendo una idea adelantada… o simplemente mal calculada.

Mientras tanto, los memes siguen llegando. Porque si algo sí logró Meta, fue crear un universo paralelo donde el humor siempre tuvo más usuarios que la plataforma.

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