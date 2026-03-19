El adiós de Horizon Worlds: Meta Platforms da un paso atrás en su metaverso

La plataforma social no logró consolidar una base sólida de usuarios, evidenciando los límites del proyecto

El proyecto insignia del metaverso de Meta Platforms no logró sostener el interés de los usuarios.

El adiós de Horizon Worlds marca un nuevo punto de inflexión en la ambiciosa apuesta de Meta Platforms por el metaverso; la compañía anunció el cierre de su plataforma de realidad virtual en marzo de 2026, poniendo fin a uno de los proyectos más representativos de esta visión digital impulsada durante los últimos años. La decisión llega tras un periodo prolongado de cuestionamientos sobre su viabilidad y una adopción que nunca alcanzó las expectativas iniciales.

Lanzada como un espacio social inmersivo, Horizon Worlds buscaba convertirse en el eje central del metaverso: un entorno virtual donde los usuarios pudieran interactuar mediante avatares, asistir a eventos, crear mundos propios e incluso desarrollar economías digitales.

Este proyecto no solo simbolizaba el giro estratégico de la empresa liderada por Mark Zuckerberg, sino también una apuesta multimillonaria por redefinir la forma en que las personas se relacionan en internet. Su cierre, por tanto, no solo implica el fin de una plataforma, sino un replanteamiento a gran escala del concepto mismo de metaverso.

Una apuesta que no conectó con el público

Detrás de esta decisión se encuentra una combinación de factores que evidencian las dificultades del proyecto. Desde sus primeras etapas, Horizon Worlds enfrentó críticas por su limitada propuesta visual, problemas técnicos y una experiencia de usuario que no lograba diferenciarse lo suficiente como para justificar el uso constante de dispositivos de realidad virtual.

Queremos enfocar nuestros esfuerzos en experiencias que tengan un mayor impacto en las personas hoy. Andrew Bosworth Director de tecnología de Meta

A esto se suma una baja retención de usuarios, lo que debilitó su crecimiento orgánico y su relevancia dentro del ecosistema digital.

El escaso interés del público terminó por consolidar la percepción de que el metaverso, al menos en su forma actual, aún no está listo para una adopción masiva.

Es así como la promesa de un entorno digital inmersivo no logró traducirse en una experiencia cotidiana para los usuarios, quienes en su mayoría optaron por plataformas más accesibles y familiares.

Impacto económico y el futuro del metaverso



El cierre de Horizon Worlds también pone sobre la mesa el enorme costo económico que ha implicado esta apuesta para Meta. Durante años, la compañía invirtió miles de millones de dólares en el desarrollo de su división de realidad virtual y metaverso, sin lograr los resultados esperados en términos de adopción y rentabilidad; teniendo como valor aproximado en pérdidas una cifra que supera los 80 billones de dólares.

Mark Zuckerberg durante la presentación de 'Horizon Worlds'. iProUP

Meta y Ray-Ban lanzan gafas inteligentes con pantalla e IA Leer más

A nivel más amplio, la decisión deja varias conclusiones sobre el futuro del metaverso. Más que desaparecer, la idea parece entrar en una fase de redefinición: menos ambiciosa en el corto plazo, pero potencialmente más integrada con otras tecnologías.

El caso de Horizon Worlds evidencia que la construcción de estos espacios digitales requiere no solo innovación tecnológica, sino también una comprensión más profunda de los hábitos y necesidades reales de los usuarios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!