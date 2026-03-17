Adiós al 'link en bio': Instagram experimenta con enlaces clicables en publicaciones

Esta prueba busca facilitar el acceso a páginas externas sin depender del perfil, una de las limitaciones de la plataforma

Empresas y creadores optan por agregar enlaces relacionados con su actividad en la bio del perfil.

En un posible cambio que podría transformar la dinámica de la plataforma, Instagram ha comenzado a experimentar con enlaces clicables directamente dentro de las publicaciones del feed. Esta función, que durante años fue evitada por la compañía, apunta a simplificar la forma en que los usuarios redirigen tráfico hacia páginas externas.

Hasta ahora, una de las principales limitaciones de la red social era la imposibilidad de incluir links activos en los captions, lo que dio lugar al ya conocido "link en bio" como solución alternativa. Sin embargo, este nuevo test sugiere un cambio de enfoque que podría impactar tanto en la experiencia de usuario como en las estrategias de creadores y marcas dentro del ecosistema digital.

Cómo funcionan los links clicables en posts

La nueva función, aún en prueba, permitiría añadir enlaces directamente en el texto de las publicaciones, haciéndolos clicables sin necesidad de salir al perfil del usuario. Esto representaría un avance importante en términos de navegación y accesibilidad, especialmente para quienes buscan dirigir tráfico a tiendas online, artículos o contenido externo.

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De acuerdo con las pruebas actuales, la herramienta no estaría disponible para todos los usuarios. En esta fase inicial, solo ciertos creadores, principalmente aquellos suscritos a servicios de verificación de pago quienes pueden acceder a la función, además de contar con un límite en el uso de enlaces por mes (10 en específico); lo que respondería a la intención de evitar que la plataforma se convierta en un espacio saturado de links.

El propio CEO de Instagram, Adam Mosseri, había manifestado anteriormente su preocupación frente a esta posibilidad, señalando que llenar los captions de enlaces podría desvirtuar la esencia social de la app y acercarla más a un portal de noticias o comercio electrónico.

Aun así, el potencial de esta herramienta es significativo. Para creadores de contenido e influencers, podría facilitar la monetización al permitir vincular directamente productos o servicios desde publicaciones, mientras que para las marcas abriría nuevas oportunidades para medir de forma más precisa el tráfico y la conversión generada desde la plataforma.

Por el momento, Instagram permitía un máximo de 5 enlaces en bio. EXPRESO

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Disponibilidad y próximos pasos



Por el momento, los enlaces clicables en publicaciones se encuentran en fase de prueba únicamente para los perfiles creadores (que cuentan con Meta Verified) y no existe una fecha oficial para su lanzamiento global.

Como suele ocurrir con este tipo de funciones, Meta Platforms evaluará el comportamiento de los usuarios y el impacto en la plataforma antes de decidir si la implementa (o no) de manera definitiva.

De concretarse, esta actualización marcaría uno de los cambios más relevantes en la historia reciente de Instagram, especialmente en un contexto donde la economía de creadores sigue creciendo y las plataformas buscan nuevas formas de integrar comercio y contenido sin perder su identidad social.

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