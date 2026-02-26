Instagram enviará alertas a padres si menores buscan contenido para hacerse daño

Cuando un adolescente busca información sobre cómo hacerse daño, los padres muchas veces no lo saben hasta que es demasiado tarde. Para cambiar eso, Instagram lanzará una nueva función que enviará alertas directas a los adultos responsables si detecta que sus hijos realizan búsquedas relacionadas con autolesión.

Actualmente, la plataforma bloquea este tipo de contenido para menores y, en lugar de mostrar resultados, los redirige a líneas de ayuda profesional y recursos de apoyo. Con la función de notificaciones, la red social busca que los padres reciban información precisa para intervenir y acompañar a sus hijos de manera oportuna.

“Al tocar la notificación, un mensaje les explicará que su hijo ha intentado buscar varias veces sobre estos temas y ofrecerá recursos de expertos para ayudarles a abordar conversaciones potencialmente delicadas relacionadas con su situación”, informó Instagram.

Los padres recibirán notificaciones por correo, SMS o WhatsApp sobre riesgos en sus hijos. INSTAGRAM

Cómo funcionarán las alertas parentales en Instagram

Los padres recibirán las notificaciones solo si están suscritos al sistema de supervisión de la cuenta de sus hijos menores. Las alertas podrán llegar por correo electrónico, SMS o WhatsApp, según la preferencia de cada adulto.

Estas notificaciones no solo informan sobre el comportamiento de búsqueda, sino que también sugieren cómo actuar. La idea es que los padres puedan iniciar conversaciones de apoyo, guiar a sus hijos hacia ayuda profesional y prevenir conductas de riesgo.

Por ahora, la función se desplegará en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá durante la próxima semana. Instagram anunció que estará disponible en otras regiones “a finales de este año”.

Instagram y la prevención del daño en adolescentes

La compañía ha reforzado su enfoque en la seguridad digital de los menores. Bloquea contenido sensible, ofrece recursos de apoyo y ahora suma la posibilidad de que los padres reciban alertas personalizadas.

Además, se prevé que estas notificaciones se extiendan a ciertas interacciones con inteligencia artificial. Si un adolescente intenta mantener conversaciones con Meta AI relacionadas con autolesión o daño personal, los padres también serán informados. Instagram asegura que su chatbot está entrenado para responder de manera segura y orientada a adolescentes.

