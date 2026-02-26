Gemini evoluciona en Android: más autonomía, menos pasos manuales

La compañía anunció nuevas funciones que permiten al asistente actuar dentro del sistema operativo sin depender del usuario.

Google anunció mejoras en funciones impulsadas por IA dentro de Android, como herramientas de detección de posibles estafas.

El 25 de febrero, Google anunció una nueva etapa para Gemini, su sistema de inteligencia artificial integrado en Android; esta nueva actualización incorpora capacidades autónomas que permiten al asistente ejecutar tareas complejas dentro del dispositivo sin que el usuario tenga que intervenir en cada paso.

El movimiento refuerza la apuesta de la compañía por convertir a la IA en una herramienta cada vez más integrada en la experiencia móvil cotidiana, es importante mencionar que las nuevas funciones comenzarán a desplegarse en versión beta en dispositivos seleccionados (como el Samsung Galaxy S26 o el Google Pixel 10) buscando que Gemini pase de ser un asistente limitado a realizar acciones dentro de aplicaciones compatibles, bajo supervisión final del usuario.

Del comando a lo automático

Por mucho el cambio más relevante de esta iniciativa es la capacidad de automatizar tareas de múltiples pasos; en lugar de limitarse a sugerir qué hacer, Gemini podrá interactuar directamente con apps para completar procesos como: el solicitar transporte, organizar listas de compras o navegar por plataformas de pedidos antes de la confirmación final.

Launching soon as a beta feature in the Gemini app for #Pixel10, Pixel 10 Pro, and Samsung Galaxy S26 series, you can offload multi-step tasks directly to Gemini.



Simply long-press the power button and ask Gemini to help book you a ride home or reorder your last meal. Gemini… https://t.co/GjfXTnGg0k pic.twitter.com/YGIvqBkbu3 — Google Gemini (@GeminiApp) February 25, 2026

Estas acciones se ejecutan en un entorno virtual supervisado, lo que permite al usuario ver en tiempo real lo que la IA está haciendo y detener el proceso si lo considera necesario. Sobre este punto con el fin de no alarmar al usuario, Google insiste en que la autonomía no elimina el control humano.

Profundidad de integración sistemática

Beta de la función "Busca con un círculo". Cortesia.

Asimismo la actualización amplía la integración de Gemini dentro del sistema operativo, permitiendo que la IA comprenda mejor el contexto del dispositivo y actúe en consecuencia; lo que incluye una interacción más fluida con aplicaciones compatibles y una gestión más inteligente de tareas cotidianas.

Por ejemplo bajo la función "busca en un círculo", que sirve para encontrar más información acerca de cualquier cosa disponible en la pantalla rodeándola con un círculo, lo que también aplica al momento de encontrar conjuntos de ropa, al estilo de Google Lens pero está vez más rápido. El objetivo es claro: reducir la fricción, con cada vez menos pasos manuales, menos cambios entre apps y menos comandos repetitivos.

Una nueva etapa de Gemini

Your "usual" is now just a tap away. ☕️🍕Starting as a beta feature, Gemini can assist you with tasks across select rideshare and food apps. Just ask Gemini to handle your grocery cart, food delivery, or ride home. Gemini does the work, but you’re in control 🪄 pic.twitter.com/fjfsDXDx7m — Android (@Android) February 25, 2026

Con este movimiento, la tecnológica estadounidense busca posicionar a Gemini no solo como un asistente conversacional, sino como un sistema capaz de ejecutar tareas reales dentro del teléfono. La evolución apunta a un modelo donde la inteligencia artificial deja de ser un complemento y empieza a convertirse en un intermediario activo en la experiencia móvil.

