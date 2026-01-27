Gigantes tecnológicos a juicio: California marca un hito por la salud mental juvenil

Histórico juicio en California contra Meta, Google y TikTok por daños y adicción en menores de edad

Tres gigantes tecnológicos enfrentan juicio en California por el impacto de sus redes en la salud mental juvenil.

Tres de las corporaciones tecnológicas más influyentes del mundo enfrentan desde esta semana un juicio histórico en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Meta (Instagram), ByteDance (TikTok) y Google (YouTube) se sientan en el banquillo de los acusados bajo cargos de diseñar plataformas que generan adicción y daños deliberados en menores de edad.

El proceso, iniciado este martes 27 de enero, representa un hito jurídico: es la primera vez que Meta y YouTube deberán defender sus modelos de negocio ante un jurado estadounidense.

Alcance y precedentes del proceso judicial

Con una duración estimada de entre seis y ocho semanas, el juicio podría contar con testimonios de alto perfil, incluyendo al CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Analistas legales y agencias como AP han comparado este litigio con las batallas judiciales contra la industria del tabaco en los años 90.

Aquellos procesos no solo resultaron en acuerdos multimillonarios, sino que transformaron radicalmente la publicidad dirigida a menores; un precedente que ahora acecha al ecosistema digital.

El rostro de la demanda: adicción y depresión

El caso que encabeza este proceso judicial es el de un joven de 19 años que alega haber desarrollado una severa adicción tecnológica debido al diseño "atractivo y compulsivo" de Instagram, TikTok y Snapchat. Según el expediente, el uso intensivo de estas redes desde su infancia derivó en cuadros de depresión y pensamientos suicidas.

Referencial. Meta, ByteDance y Google enfrentan un juicio histórico en EE. UU. por el impacto de sus plataformas en menores de edad. Foto: Canva

Cabe destacar que, aunque TikTok y Snapchat formaban parte de esta demanda inicial, ambas compañías lograron alcanzar acuerdos extrajudiciales —bajo términos confidenciales— para evitar este primer careo público, dejando a Meta y YouTube en el centro del foco legal.

Un veredicto que definirá miles de casos

Este juicio es considerado un "caso de referencia": un proceso piloto diseñado para medir la reacción de los jurados y establecer un marco para posibles indemnizaciones. El resultado marcará el rumbo de más de 1,500 litigios similares activos en Estados Unidos.

El punto crítico reside en la responsabilidad editorial: si el jurado determina que hubo decisiones de diseño intencionales para causar daño, las empresas podrían perder el blindaje de la Sección 230 y la Primera Enmienda, leyes que hasta ahora las protegen de ser responsables por el contenido de terceros.

La defensa de las plataformas y el horizonte legal

Frente a las acusaciones, las compañías mantienen una postura firme de rechazo. Meta sostiene que la salud mental adolescente es un fenómeno "complejo y multifactorial", donde influyen la presión académica y factores socioeconómicos más allá de las pantallas. Asimismo, subrayan la implementación de herramientas de control parental y seguridad en los últimos años.

Este juicio es solo el inicio de un año turbulento para Silicon Valley: en junio, un juicio federal en Oakland representará a distritos escolares que demandan por daños al bienestar infantil, sumándose a las acciones legales de más de 40 fiscales generales contra Meta en todo el país.

