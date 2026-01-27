Francia, a un paso de prohibir redes sociales a menores de 15 años

La Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 15 años

Francia aprobó el proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.

La Asamblea Nacional francesa aprobó este lunes un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años y veta el uso de teléfonos móviles en los institutos. La medida busca aplicarse desde el inicio del próximo curso escolar y fue respaldada tras un largo debate que se extendió hasta pasada la medianoche, con 130 votos a favor y 21 en contra.

El proyecto, presentado bajo un procedimiento de urgencia, deberá ahora recibir el visto bueno del Senado para entrar en vigor el próximo 1 de septiembre.

Riesgos de las redes sociales en adolescentes

Durante las discusiones parlamentarias, la diputada oficialista Laure Miller, una de las impulsoras de la iniciativa, defendió la necesidad de la prohibición al señalar que “no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo por sí solo”. Miller advirtió sobre los algoritmos que exponen a los menores a contenidos relacionados con tendencias suicidas y de automutilación, con especial énfasis en TikTok.

La parlamentaria subrayó que, lejos de incentivar la creatividad, las redes sociales han generado efectos negativos: “Los menores duermen menos, se mueven menos, leen menos y se comparan más entre ellos”.

Impacto en el ámbito escolar

El ministro de Educación, Edouard Geffray, celebró la restricción de móviles en los institutos, recordando que desde 2018 ya estaba prohibido su uso en secundaria, primaria y preescolar. Según Geffray, la medida ha tenido efectos positivos tanto en el ambiente escolar como en el aprendizaje.

El ministro lamentó que gran parte de los jóvenes dediquen más tiempo semanal a las pantallas que a las horas lectivas, lo que afecta directamente su rendimiento académico y su desarrollo social.

Macron impulsa la iniciativa

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido uno de los principales promotores de la ley. En un mensaje difundido en la red social X, celebró la aprobación inicial y afirmó: “El cerebro de nuestros hijos no está en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Sus sueños no pueden estar dictados por algoritmos”.

Macron destacó que la norma, compuesta por solo dos artículos, busca establecer reglas claras sobre el uso de móviles y redes sociales en menores de 15 años. Además, la presentó como una de sus propuestas clave en un mandato marcado por la falta de mayoría parlamentaria.

