Polémica en Francia: embajador argentino exige tapar mapa de Malvinas británicas

En una intervención que se volvió viral, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, condicionó su discurso ante la Asamblea Nacional de ese país tras detectar un error cartográfico que afectaba la soberanía de su nación. Invitado por la Comisión de Relaciones Exteriores para exponer sobre el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, el diplomático interrumpió su presentación al percatarse de que el mapa a sus espaldas identificaba las Islas Malvinas como territorio británico.

“Es un gran problema para mi país. No puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa”, sentenció Sielecki. El diplomático comparó la situación con la crisis en Ucrania, señalando que aceptar esa representación sería equivalente a invitar a un embajador ucraniano a disertar frente a un mapa que reconozca a Crimea como territorio ruso. Ante la firme postura, el personal legislativo procedió a cubrir la zona del mapa en disputa con una nota adhesiva para que la sesión pudiera continuar.

Patriota : Ian Sielecki embajador argentino en Francia ante el Parlamento francés protesta elocuentmente ante un mapa que mostraba a las Islas Malvinas, como británicas #LasIslasMalvinasSonArgentinas pic.twitter.com/UI1jnCkRKJ — Islas Malvinas Argentinas (@MalvinasOficial) January 22, 2026

La postura del Gobierno de Milei

Sielecki subrayó que su actuación responde a un mandato claro del presidente Javier Milei: potenciar la relación con Francia sin descuidar los intereses nacionales. El incidente ocurre en un contexto de alta sensibilidad diplomática, ya que el mandatario argentino ha reiterado que la soberanía sobre el archipiélago "no es negociable". Milei, quien tiene prevista una visita a Londres este 2026, ha sostenido que la recuperación del territorio se buscará exclusivamente por la vía diplomática.

Este episodio refuerza la narrativa oficial de Buenos Aires, que busca proyectar una imagen de firmeza en foros internacionales, especialmente en Francia, nación que actualmente lidera la oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

