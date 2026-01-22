Líderes de la UE se reúnen para redefinir estrategias ante las amenazas de Trump

La Unión Europea evalúan en Bruselas el futuro de sus relaciones con EE. UU. ante las tensiones por Groenlandia y aranceles

Banderas de la Unión Europea frente a la sede de Bruselas, en el marco de la reunión de líderes para revisar estrategias ante las tensiones con Estados Unidos.

La Unión Europea (UE) se encuentra en estado de alerta máxima. Este jueves 22 de enero, los jefes de Estado del bloque se reúnen en una cumbre de emergencia para trazar una hoja de ruta frente a la imprevisibilidad de Donald Trump. Tras dos semanas de tensiones diplomáticas marcadas por la pretensión del mandatario estadounidense de tomar el control de Groenlandia, Europa busca cerrar filas para evitar ser arrastrada por los giros de guion de la Casa Blanca.

El giro de Washington y la duda europea

Aunque Trump se retractó recientemente de su insistencia en "adquirir" el territorio danés y retiró la amenaza de aranceles a ocho naciones aliadas, la desconfianza reina en Bruselas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido tajante: la fiabilidad de Washington está en entredicho tras los intentos de Trump de romper acuerdos comerciales previos. "Un acuerdo debe significar algo", sentenció, mientras la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ratificó que la soberanía de su isla no está sujeta a negociación alguna.

Un ambicioso y polémico "Consejo de Paz"

La agenda del 22 de enero, también incluye la postura común frente al propuesto “Consejo de Paz” de Trump. Lo que inició como un grupo para supervisar el cese al fuego en Gaza, ahora pretende mutar en un ente que reemplace funciones vitales de las Naciones Unidas.

El escepticismo europeo creció tras un mensaje de Trump al primer ministro noruego, donde confesó no sentirse obligado a "pensar puramente en la paz", poniendo en duda la verdadera naturaleza del organismo que planea presentar en Davos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación. Efe

Divisiones internas y amenazas arancelarias

La respuesta del viejo continente no es unánime. Mientras Noruega, Eslovenia y Suecia ya rechazaron la invitación al consejo, Hungría ha aceptado. El caso de Francia es el más tenso: ante la probable negativa de Emmanuel Macron, Trump ha amenazado con un arancel del 200 % a los vinos y champañas franceses. Alemania, por su parte, mantiene una postura cautelosa, evitando un choque directo pero sin comprometer su respaldo a la iniciativa estadounidense.

La defensa de la soberanía y la unidad del bloque

António Costa, presidente del Consejo Europeo, advirtió que la administración Trump representa un desafío directo a la seguridad y prosperidad del bloque. Costa insiste en que la UE defenderá los principios de integridad territorial —tanto en Ucrania como en Groenlandia— frente a cualquier intento de socavar el derecho internacional. En Estrasburgo, el Parlamento Europeo ya ha pospuesto votos clave como medida de presión ante la inestabilidad de los acuerdos comerciales transatlánticos.

El fin del apaciguamiento frente a Washington

El acoso de Trump sobre Groenlandia parece haber galvanizado a una Europa que busca dejar de lado la debilidad. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha sido claro al señalar que "el apaciguamiento es un signo de debilidad".

Ante este panorama, Von der Leyen anunció que el bloque está listo para actuar con determinación, incluyendo un aumento masivo de inversión en Groenlandia y una nueva estrategia de seguridad europea para reducir la dependencia del impredecible aliado norteamericano.

