Putin pone precio a Groenlandia y calcula que EE. UU. podría pagar $ 1.000 millones

En medio del renovado interés de Estados Unidos por Groenlandia, el presidente ruso Vladímir Putin decidió entrar al debate con una cifra concreta. Desde Moscú, el mandatario estimó que la isla ártica —cuya posible compra por parte de Washington ha generado tensiones diplomáticas— podría valer entre 200 millones y 1.000 millones de dólares.

El comentario no fue casual. Putin lo hizo durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, la segunda que convoca esta semana, y lo sustentó en una comparación histórica que Rusia conoce bien.

La comparación con Alaska y el cálculo histórico

Putin recordó que Groenlandia es ligeramente más grande que Alaska, territorio que Rusia vendió a Estados Unidos en 1867. A partir de ese antecedente, explicó que, si se toma como referencia el precio pagado entonces por Washington, Groenlandia podría costar hoy entre 200 y 250 millones de dólares.

Sin embargo, el cálculo cambia si se ajusta a los valores del oro de la época. En ese escenario, el mandatario ruso elevó la cifra:

“Seguramente sería mayor, cercana a los mil millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra”, afirmó.

La experiencia rusa y una venta que parecía una locura

Rusia, subrayó Putin, habla desde la experiencia. Alaska fue vendida por el zar Alejandro II a Estados Unidos por 7,2 millones de dólares, a razón de 4,73 dólares por kilómetro cuadrado, una operación que en su momento fue duramente criticada por la prensa estadounidense.

“Entonces se la consideró una locura”, recordó Putin, para luego añadir que, con el tiempo, esa decisión es vista hoy de forma muy distinta en Estados Unidos, al igual que el legado del presidente Andrew Johnson.

Dinamarca, la soberanía y un pasado colonial

El líder ruso también introdujo un elemento político al señalar que Dinamarca trató históricamente a Groenlandia “como una colonia” y de manera “bastante dura, por no decir cruel”, según recogió la agencia TASS.

Pese a ello, Putin aseguró que el asunto “no incumbe” directamente a Rusia y se mostró convencido de que Washington y Copenhague terminarán alcanzando algún tipo de acuerdo.

Trump, la OTAN y el interés renovado por Groenlandia

Las declaraciones de Putin se producen el mismo día en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Davos que Washington trabaja con la OTAN en un acuerdo sobre Groenlandia, al que calificó como “realmente fantástico”.

Desde Moscú, altos funcionarios rusos han evitado criticar abiertamente una posible anexión de la isla e incluso han puesto en duda que Groenlandia sea plenamente parte de Dinamarca, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las disputas territoriales.

Un interés con raíces históricas

Putin también recordó que el interés estadounidense por Groenlandia no es nuevo. Ya en 1860, Washington intentó adquirir Groenlandia e Islandia, aunque el Congreso frenó la iniciativa. Décadas después, en 1946, el entonces presidente Harry Truman ofreció 100 millones de dólares por la isla.

Para el mandatario ruso, estos antecedentes demuestran que los actuales planes de Estados Unidos no son una ocurrencia reciente, sino una estrategia con profundas raíces históricas.

