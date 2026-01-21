Groenlandeses parodian la crisis del fentanilo en EE. UU. como rechazo a la agresiva oferta de compra de Donald Trump

Una escena del video viral en el que ciudadanos de Groenlandia parodian con humor ácido el consumo de fentanilo en EE. UU., como crítica a la oferta de compra del territorio hecha por Donald Trump.

La tensión geopolítica por el control de la isla más grande del mundo ha pasado de los despachos diplomáticos a la crudeza de las redes sociales. Ciudadanos groenlandeses han viralizado una serie de videos donde, mediante una parodia perturbadora, imitan la postura encorvada y el letargo de los consumidores de fentanilo en EE. UU. Bajo el lema “Llevando la cultura estadounidense a Groenlandia”, los habitantes envían un mensaje tajante: el rechazo total a la oferta de compra de Donald Trump.

🇬🇱🇺🇸 | Los groenlandeses ahora están publicando videos en redes sociales burlándose de la “cultura estadounidense” imitando a consumidores de fentanilo. pic.twitter.com/9NfVUQPyWJ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 20, 2026

El 'fentanilo' como símbolo de resistencia

La coreografía de la burla es precisa: cuerpos semiagachados y columnas encorvadas que emulan la crisis de opioides que azota a las metrópolis norteamericanas. Sobre este fenómeno visual, el experto en opioides y director de la clínica NEMA Research, Joseph Pergolizzi, señaló en una entrevista concedida a un medio internacional que, si bien el fentanilo y la heroína producen este tipo de somnolencia y desplome físico, la postura no es un factor determinante exclusivo de una sola sustancia.

Pese a la precisión clínica, para los groenlandeses esta imagen se ha consolidado como el símbolo irrefutable de la decadencia social que buscan eludir. La protesta subraya que la isla no solo rechaza la oferta económica, sino que desprecia el modelo de prosperidad estadounidense, al que asocian directamente con graves fracturas sanitarias y de salud pública.

Presión comercial: La táctica de Trump para forzar la venta

La ofensiva de Trump no es solo retórica. El pasado 17 de enero, el mandatario anunció la imposición de un arancel del 10 % a ocho naciones europeas que mantienen presencia militar en la isla. La amenaza escala: los gravámenes subirán al 25 % en junio si no se concreta la transferencia de soberanía. Esta estrategia de "presión máxima" busca forzar a Dinamarca y a sus aliados a sentarse en una mesa de negociación para la venta total del territorio ártico.

El espejo de Alaska: El temor a la exclusión indígena

Desde la esfera política local, el rechazo tiene tintes históricos y étnicos. La líder Tillie Martinussen fue enfática al recordar el destino de los pueblos indígenas de Alaska bajo administración estadounidense. "Sabemos lo que les pasó; les arrebataron sus tierras", sentenció. Martinussen además puso sobre la mesa la brecha racial, cuestionando la visión de Trump: "Vemos de quién se rodea: gente blanca poderosa. Nosotros somos personas de color", concluyó, marcando una distancia moral y cultural infranqueable con la Casa Blanca.

