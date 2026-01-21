Expreso
Presidente frances
El presidente francés Emmanuel Macron aparece en el Foro Económico Mundial en DavosFoto: EFE

¿Por qué Macron usa gafas de sol en Davos? El motivo médico tras su look

Macron oculta un derrame ocular tras gafas de sol en Davos, desatando ironías de Trump y debate sobre su imagen pública

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se convirtió en el protagonista inesperado de la reciente cumbre del Foro Económico Mundial en Davos. Más allá de sus frontales críticas hacia Donald Trump por las pretensiones estadounidenses sobre Groenlandia, el mandatario francés captó todos los flashes por un accesorio inusual en interiores: unas gafas de aviador con cristales azules reflectantes que no abandonó ni siquiera durante sus intervenciones oficiales.

La reacción de Trump y el misterio visual

El look de Macron no pasó desapercibido para su homólogo estadounidense. Fiel a su estilo, Donald Trump ironizó sobre el aspecto del francés durante su discurso del miércoles: "Ayer lo vi usando unas hermosas gafas de sol… ¡qué demonios pasó! Se hacía el duro con sus lentes", bromeó Trump ante la audiencia suiza. Aunque el Elíseo no emitió un comunicado oficial inmediato, la prensa francesa pronto desveló que detrás del accesorio no había una estrategia de moda, sino una afección ocular.

Una "lesión benigna" bajo los focos de Davos

El origen de la polémica se remonta a la semana pasada, cuando Macron apareció en un acto militar en el sur de Francia con un evidente enrojecimiento en el ojo. En aquel momento, el mandatario restó importancia al incidente calificándolo de "totalmente benigno e insignificante". Con un toque de humor para disipar la incomodidad estética, bautizó su condición como el "l'oeil du tigre" (el ojo del tigre), en una clara referencia a la mítica banda sonora de la película Rocky III.

Entre la estética pública y la crítica en redes

Especialistas médicos, como el doctor Jimmy Mohamed, señalaron a medios franceses que Macron padece una hemorragia subconjuntival; básicamente, un vaso sanguíneo roto que, aunque es indoloro y no afecta la visión, resulta visualmente impactante.

La elección de ocultarlo tras unas gafas de aviador ha polarizado la opinión pública. Mientras en redes sociales algunos lo tildan de "kéké" (presumido) o bromean comparándolo con un "cyborg" o el Tom Cruise de Top Gun, expertos en imagen aseguran que se trata de un escudo estético necesario para una figura de su relevancia, evitando que una lesión temporal empañe su presencia en uno de los escenarios políticos más importantes del mundo.

