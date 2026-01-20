David Beckham habla del rol de las redes sociales en los errores de los jóvenes

El exfutbolista inglés David Beckham habla en una cabina de pódcast durante la 56.ª edición del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, David Beckham abordó la compleja situación familiar que atraviesa tras las recientes declaraciones de su hijo mayor, Brooklyn. El propietario del Inter de Miami enfocó su postura desde una perspectiva educativa, destacando la influencia de las plataformas digitales en la actualidad. “Siempre he hablado sobre las redes sociales y su poder, para lo bueno y para lo malo”, señaló el exfutbolista en entrevista con CNBC.

Beckham subrayó que, tanto en su labor con Unicef como en la crianza de sus hijos, ha intentado fomentar un uso responsable de la tecnología. Admitió que los jóvenes están expuestos a fallar, pero defendió ese proceso como parte del crecimiento: “Les está permitido cometer errores; así es como aprenden. A veces hay que dejarlos que los cometan”, explicó.

Postura ante el escrutinio mediático

A pesar de la apertura mostrada con CNBC, el exseleccionado británico mantuvo una actitud reservada frente a otros medios. Previamente, declinó responder a cuestionamientos de Sky News sobre si sentía decepción por la exposición pública de sus conflictos internos o si deseaba enviar un mensaje directo a Brooklyn. La estrategia de Beckham parece centrarse en elevar la conversación hacia el rol de embajador de buena voluntad, evitando profundizar en el drama personal frente a las cámaras.

El origen del conflicto familiar

La tensión escaló el pasado 19 de enero, cuando Brooklyn Beckham difundió una serie de mensajes en Instagram aclarando que su distanciamiento es una decisión propia y no producto de una manipulación externa. El joven de 26 años fue contundente al acusar a sus progenitores de intentar boicotear su relación con la modelo Nicola Peltz desde antes de su enlace matrimonial en 2022. Estas declaraciones confirman los rumores de fractura que han rodeado a una de las familias más mediáticas del mundo durante los últimos años

