El clan Beckham y el conflicto que los divide: Esto revela el comunicado de Brooklyn

En el universo de los apellidos convertidos en marca, las fracturas no siempre se anuncian con comunicados oficiales. A veces, emergen cuando el silencio deja de ser una opción. Así ocurrió con Brooklyn Beckham, quien decidió hablar en primera persona y exponer, por primera vez de forma pública, el distanciamiento con sus padres, David Beckham y Victoria Beckham. Horas después, el exfutbolista respondió desde el Foro Económico Mundial de Davos, marcando dos posiciones que hoy conviven en tensión dentro del mismo apellido.

Cansado de versiones mediáticas y especulaciones, Brooklyn difundió un extenso comunicado en sus redes sociales en el que afirmó: “He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”. En ese texto, el hijo mayor del matrimonio Beckham fue categórico al señalar que no desea una reconciliación y que su decisión responde a una necesidad personal de defensa: “No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

El documento detalla episodios vinculados a su boda con la actriz y heredera Nicola Peltz, incluyendo presiones familiares relacionadas con el uso de su nombre, la organización del evento y la gestión de su imagen pública. “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda”, aseguró. También cuestionó lo que definió como una lógica donde “la marca es lo primero”, al afirmar que el afecto familiar se mide por la exposición en redes sociales y la participación en eventos públicos.

Brooklyn sostuvo que, tras tomar distancia, su estado emocional cambió de forma significativa: “Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí”. En esa misma línea, rechazó la idea de que su esposa ejerza control sobre él y remarcó que su prioridad actual es “paz, privacidad y felicidad”.

"Hay que dejar que cometan errores": David Beckham

La respuesta de David Beckham llegó en un contexto distinto, lejos del ámbito familiar y en medio de compromisos internacionales. Tras evitar inicialmente cualquier declaración, el exjugador de fútbol, habló horas después en el programa Squawk Box de CNBC, donde expresó: “Hay que dejar que los hijos cometan errores”. En su intervención, vinculó el tema con el uso de las redes sociales y su experiencia personal, tanto a nivel profesional como familiar. “Siempre he hablado sobre las redes sociales y su poder… Para bien y para mal”, dijo, antes de añadir que ha utilizado su plataforma para causas como UNICEF y que ha intentado educar a sus hijos bajo esa lógica.

“Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden”, insistió Beckham, sin referirse de manera directa a las acusaciones concretas planteadas por su hijo. Sus palabras se produjeron un día después de la difusión del comunicado de Brooklyn, que volvió a poner bajo escrutinio público la relación del clan, ya observada en ocasiones anteriores por ausencias familiares en celebraciones relevantes, incluidas las vinculadas al reconocimiento de David por parte del rey Carlos III.

Mientras el intercambio de declaraciones marca un punto de inflexión, el resto de la familia continúa con sus agendas profesionales.

