Guaynaa llega por primera vez a Ecuador: precios y fecha del show en Guayaquil

El artista puertorriqueño Guaynaa se presentará por primera vez en Ecuador. El concierto, titulado 'Guaynaaquil', se realizará el 18 de abril de 2026 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en Guayaquil. El evento es producido por RR Entertainment.

Reconocido por temas como ‘Rebota’, ‘Chica Ideal’ y ‘Se Te Nota’, Guaynaa llega al país en un momento de transición dentro de su carrera. Desde 2024, el cantante ha incorporado la salsa y otros ritmos tropicales a su repertorio, una línea que se refleja en sus lanzamientos recientes y en sus presentaciones en vivo. Entre ellos destaca ‘Hasta el sol de hoy’, junto a Farruko, una versión actualizada de un clásico del repertorio latino.

El espectáculo en Guayaquil combinará los temas que marcaron su irrupción en la música urbana con esta nueva etapa musical, en un formato pensado para el baile y la interacción con el público. La producción apunta a un show que reúna distintas generaciones a partir de un repertorio que cruza lo urbano con lo tropical.

Venta de entradas y localidades para el concierto de Guaynaa en 2026

La preventa de entradas inicia el 20 de enero, mientras que la venta oficial comenzará el 28 de enero. Los boletos estarán disponibles a través de TicketShow, tanto en puntos físicos como en su plataforma digital.

Las localidades y precios establecidos son los siguientes:

Guaynabichi: $115,00

Guaynaaquil Box: $90,00

Michichi: $70,00

Mamarre: $50,00

Rebota: $35,00

Harry Styles le pone fecha de estreno a su nuevo disco: Valor y detalles del vinilo Leer más

¿Quién es Guaynaa?

Nacido en Puerto Rico, Guaynaa inició su carrera desde la gestión cultural y el trabajo comunitario, antes de dar el salto definitivo a la música. Su irrupción en la escena internacional se dio con ‘Rebota’, un tema que circuló de forma masiva en plataformas digitales y lo posicionó en mercados fuera del Caribe.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas de distintos géneros y ha mantenido una relación directa con su público a través de redes sociales y presentaciones en vivo. En los últimos años, su interés por los sonidos tradicionales del Caribe lo ha llevado a revisar la salsa y otros ritmos latinos, integrándolos a su propuesta actual sin desligarse del lenguaje urbano con el que se dio a conocer.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!