Sophie Turner como Lara Croft: Prime Video revela el primer vistazo

Prime Video presentó la primera imagen oficial de Sophie Turner caracterizada como Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider, una producción desarrollada por Amazon MGM Studios. La difusión de la fotografía confirma que el rodaje ya se encuentra en marcha.

La imagen corresponde a pruebas de vestuario y muestra a Turner en el rol de la exploradora que dio origen a una de las franquicias más reconocidas del videojuego. A través de sus redes sociales, Prime Video acompañó la publicación con el mensaje: “Prepara tus artefactos, Lara Croft está en camino…”.

Un equipo creativo al frente de la adaptación

La serie está liderada creativamente por Phoebe Waller-Bridge, quien participa como creadora, guionista y productora ejecutiva, junto a Chad Hodge, también productor ejecutivo y co-showrunner. El proyecto propone una nueva aproximación televisiva al universo de Tomb Raider, con personajes y conflictos desarrollados específicamente para el formato serial.

Turner se refirió a su incorporación al proyecto en declaraciones previas, en las que afirmó que siempre ha visto a Lara Croft como “una mujer muy valiente en un mundo dominado por hombres, un verdadero ejemplo a seguir”. Por su parte, Waller-Bridge señaló que la serie reúne “personajes icónicos adorados por los fans y nuevos villanos creados específicamente para la serie”.

Reparto confirmado de la serie Tomb Raider

El elenco incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Celia Imrie y Bill Paterson. Isaacs interpreta a Atlas DeMornay, tío de Lara; Weaver da vida a Evelyn Wallis; y Paterson asume el papel de Winston, el mayordomo de la familia Croft.

Completan el reparto Jack Bannon, Martin Bobb-Semple, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, August Wittgenstein y Juliette Motamed. La dirección está a cargo de Jonathan van Tulleken.

Hasta el momento, Prime Video no ha anunciado la fecha de estreno de la serie, aunque la publicación del primer vistazo confirma que el proyecto avanza en su fase de producción.

