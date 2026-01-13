Ceci Juno canta para reconectar y sanar: Así fue el 'Ceci Fest'

La cantautora habla sobre Cuentagotas, una canción que aborda la relación con el cuerpo desde el proceso de sanación

El año comenzó con música a orillas del río. Ceci Juno regresó a Guayaquil para recibir el 2026 y, fiel a una costumbre que nació sin nombre y terminó por convertirse en ritual, volvió a encontrarse con su público local desde el escenario.

No fue un concierto cualquiera: fue una nueva edición del Ceci Fest, el show que sus seguidores bautizaron con el tiempo y que hoy funciona como una cita esperada dentro de su calendario musical.

El regreso tuvo algo de ceremonia íntima. Entre luces, rostros conocidos y una audiencia que la acompaña desde sus primeros años, la cantautora guayaquileña presentó por primera vez en vivo varias canciones inéditas, entre ellas Cuentagotas, su más reciente sencillo y el punto de partida del nuevo ciclo creativo que prepara para este 2026.

Lanzada en diciembre, tema aborda su relación con el cuerpo y los procesos de aceptación personal, una temática que atraviesa esta etapa de su carrera y que encontró en el escenario un espacio de resonancia directa con un público mayoritariamente femenino.

Juno cantó rodeada de colaboradores e invitados, en un formato cercano al de un festival, que evidenció la cercanía entre artista y audiencia y reforzó la noción de comunidad que sostiene su proyecto independiente.

Antes de este show, ofrecido el pasado 7 de enero, la artista conversó con EXPRESIONES sobre la importancia de reconectar con su gente y sobre los proyectos musicales que marcarán su agenda en 2026.

Así nació el Ceci Fest

¿Qué siente al iniciar el año cerca de su público?

Muchísima energía, mucha adrenalina y emoción al máximo. Siempre digo que, para mí, el momento en que empieza el show es el más relajante del día. Ahí termina todo el corre-corre y digo: “Ya, estoy aquí para esto”.

Un evento así debe implicar semanas de preparación. ¿Cómo fue hacer este encuentro musical?

Sí, totalmente, más ahora que no vivo acá. Ha habido otros Ceci Fest antes, solo que quizá no les ponía ese nombre. Se fue armando de boca en boca, casi como una costumbre: el show de Ceci Juno durante las fiestas. Muchos años coincidió que era el 26 de diciembre, no sé por qué, y la gente empezó a preguntar en redes: “¿Cuándo hay otro Ceci Fest?”. Ahí entendí que se había convertido en una especie de tradición, una broma interna muy linda con quienes siguen mi música.

¿Cómo maneja la logística viviendo fuera del país?

Es un poco más complejo. Tengo aliados increíbles acá, sin ellos no podría hacerlo, pero igual hablamos de al menos dos o tres meses de planificación. Y aun así, por más que cuides cada detalle, siempre hay cosas que se resuelven el mismo día.

¿Y qué pasa cuando algo no sale como espera durante el show?

La verdad, hay muy pocas cosas que me amarguen después de un concierto. Cuidamos mucho que todo salga bien y, si algo se escapa de nuestras manos, lo asumo como eso: algo fuera de nuestro control. No vale la pena llorar sobre la leche derramada. Nunca ha sido nada grave, por suerte. Son más bien esos detallitos que los perfeccionistas sufrimos, pero siempre aprendemos para la próxima.

Ceci Juno en el meet and greet. Francisco Flores// EXPRESO

¿Cuál es la diferencia entre el Ceci Fest de este año y los de los anteriores?

En este hay muchas más canciones. Ya hay un EP, un disco casi listo y un sencillo nuevo. Eso hace que el show tenga otra dimensión. También se vuelve un reto armar el setlist.

¿Por qué un reto?

Suena a tontera, pero es complicado escoger las canciones. Quiero que la gente escuche esa canción que significa algo especial para ellos, pero ya tengo un repertorio más grande del que cabe en un concierto normal. No estamos hablando de un show de tres horas y media, así que hay que elegir con mucho cuidado.

¿Qué disco tuvo más protagonismo?

Quince por Dos lo canto completo, porque es la primera vez que puedo tocarlo entero. También hay canciones de Temporal, de Fantasmas y algunos sencillos sueltos que no pertenecen a un disco como tal. Además, presentamos el tema nuevo, Cuentagotas.

Justamente, Cuentagotas deja con ganas de escuchar más del nuevo disco. ¿Habrá adelantos?

Esa es la idea... En esta ocasión solo presenté Cuentagotas. Tal vez suelte algún chismecito, pero el disco ya está escrito al 100 %. Estamos en proceso de producción. Regresando a México, manos a la obra para lanzar el segundo sencillo.

Cuentagotas, la canción más personal

Cuentagotas es muy personal. Tal vez la más íntima que le he escuchado.

Totalmente. Se ha venido cocinando por años dentro de mí. Creo que llegar a los 30 te pone muchas cosas en perspectiva y te importa menos el qué dirán. Empiezas a entender la importancia de compartir ciertas experiencias para no sentirte sola y, en mi caso, también para acompañar a otros.

Habla de la relación con el cuerpo, algo que muchos atraviesan.

Exacto. Lo que cuento en Cuentagotas es lo más común del mundo. Muchas personas tenemos una relación complicada con nuestro cuerpo y sentí que era casi un deber hablar de esto. No podía ser una parte tan grande de mi vida y quedármela solo para mí.

¿Es una canción de sanación?

Más bien es una canción de proceso. No es ‘ya lo superé ni ‘ámate incondicionalmente’. Es un: sigamos en esto juntos. Yo sigo sanando, todavía tengo mucho por trabajar, y si tú también estás ahí, acompañémonos.

¿Hay alguna frase que le haya costado especialmente escribir?

Sí. De ahí sale el nombre de la canción: dejar de vivir contando todo con cuentagotas. Cada cosa que comes, cada minuto de ejercicio, cada castigo autoimpuesto. Dejar de castigarte con propósitos absurdos. No quiero vivir así. Y no solo desde lo estético, sino desde el funcionamiento, la energía, la salud y también desde una productividad que a veces se vuelve tóxica.

¿El nuevo disco seguirá esa línea?

Va a ser personal, sí, pero no todo será denso. Habrá canciones más ligeras, más divertidas, que inviten a reírnos de nosotros mismos.

Eso conecta con la estrategia de promoción, como la colaboración con una página de memes.

Sí, me encanta su contenido. Son chicas muy jóvenes, están en Chile, y tienen una forma increíble de transmitir mensajes importantes a través del humor. No sabía si Cuentagotas era la canción ideal para eso, pero dije: “¿Por qué no?”. Les escribí, les gustó la idea y se dio. Creo que ayuda a digerir mejor un mensaje fuerte.

¿Qué reacciones del público le han marcado más?

Muchísimas. Mensajes de personas que me dicen que nunca habían escuchado en palabras ajenas lo que sentían desde hace años. Saber que no están solas. Para mí fue un alivio enorme confirmar que compartir algo tan íntimo valió la pena.

¿Cómo ha sido su proceso de vivir en Ciudad de México?

Es una ciudad caótica, intensa, pero increíble. Te obliga a moverte, a crecer. Si te quedas quieto, te atropella. Para mí ha sido un acierto. No sé si me quedaré toda la vida, pero por ahora es mi base y hace todo el sentido del mundo.

¿Dónde se grabará el nuevo disco?

En México. Con talento ecuatoriano, mis músicos de siempre, aunque grabando desde allá.

¿Cuántas canciones tendrá?

Diez. Ya me sacaste la info del disco completo en esta entrevista.

Imperdibles de Ceci Juno

Ceci Juno es una cantautora, compositora, musicoterapeuta y tallerista ecuatoriana radicada en Ciudad de México. Inició su carrera solista en 2017 con el EP Libre | Espacio, desarrollado durante sus estudios en Berklee College of Music. En 2019 lanzó su primer álbum Fantasmas y, posteriormente, Temporal (2022). En 2025 presentó el EP Quince por Dos y actualmente trabaja en la producción de su próximo álbum de estudio.

