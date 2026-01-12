Mirella Cesa lanza Ceviche de maní, una canción sobre amores improbables

El sencillo conecta lo cotidiano y lo local con un lenguaje musical universal

No es común ver a Mirella Cesa en imágenes familiares. Ha optado por mantener a su esposo, Alejandro, y a sus hijas (Emma y Amaia) en un perfil bajo. Sin embargo, con motivo del reciente cierre de año, compartió algunas fotografías junto a ellos.

En el plano musical, la artista presenta Ceviche de maní, un tema que aborda los amores improbables, aquellos que, contra todo pronóstico, funcionan. La canción toma como metáfora este plato típico para resaltar la belleza de lo distinto y lo inesperado.

La historia gira en torno a dos personas que no parecen encajar: mundos opuestos, ritmos diferentes y naturalezas contrastantes.

La propuesta sugiere que la magia surge de la mezcla, de la fusión de emociones y personalidades que, al unirse, crean algo único.

No es solo una canción de amor

Mirella Cesa fusiona sonidos que dialogan entre lo orgánico y lo contemporáneo, lo popular y lo alternativo, para construir un paisaje sonoro coherente con la letra. La producción acompaña la narrativa sin imponerse, permitiendo que cada elemento.

Ceviche de maní no es solo una canción de amor, sino una reflexión sobre la compatibilidad emocional y la convivencia de las diferencias. La propuesta plantea que lo distinto no solo puede coexistir, sino potenciarse cuando hay respeto, ternura y honestidad.

Con este lanzamiento, ella reafirma su capacidad para transformar lo cotidiano en relato musical y llevar historias de raíz local a un lenguaje universal, conectando con audiencias que entienden que el amor, al igual que la música, no siempre sigue reglas, pero cuando es genuino encuentra su propio camino.

Cuenta con la producción de Abudeye, mezcla de Luis Barrera Jr. y masterización de Felipe Tichauer

