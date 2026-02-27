Noboa sobre aranceles con Colombia: "Dos años de diálogo y nunca cumplieron acuerdos"

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a la guerra arancelaria con Colombia y los efectos sobre el comercio bilateral. “Tras dos años de diálogo con Colombia, nunca cumplieron los acuerdos”, afirmó el mandatario durante su exposición sobre comercio y seguridad en Radio Centro.

El mandatario señaló que Ecuador ha gestionado transporte terrestre hacia Perú, Bolivia y Brasil para aumentar la demanda de transporte nacional. En febrero, las ventas con aranceles alcanzaron 767,7 millones, frente a 988,9 millones del mismo periodo en 2026, según cifras del DCR.

Noboa criticó que algunos dirigentes gremiales no consideren el efecto real de los aranceles y tasas de seguridad. "Creo que están equivocados, no están viendo el efecto real", dijo sobre líderes del sector industrial que cuestionan las medidas.

En Carchi, el número de viajes habría disminuido un 10 %, pero el Ejecutivo asegura que la estrategia favorece a los productores nacionales. "Actualmente se compran 20.000 toneladas de arroz con cáscara para sostener precios y garantizar reservas estratégicas ante el clima variable", indicó noboa.

Aranceles y seguridad en comercio bilateral

Se promueven pruebas de arroz ecuatoriano en mercados de El Salvador y Emiratos Árabes para abrir nuevos destinos. Esto busca reducir la dependencia de Colombia y fortalecer la presencia de Ecuador en mercados internacionales. "Con las cámaras hablamos todas las semanas, con los diferentes gremios y sectores hablamos todas las semanas", puntualizó Noboa. El diálogo con los sectores productivos sigue abierto, pese a diferencias sobre aranceles y comercio bilateral.

El presidente recordó la cooperación energética histórica entre Ecuador y Colombia como ejemplo de reciprocidad. Durante el gobierno de Duque, Ecuador vendió más de 300 megavatios diarios a 1,6 centavos el kWh, frente a 28 centavos en la emergencia de 2024. "Eso significa 400 millones de dólares menos para educación, para salud, para obras", advirtió Noboa sobre las diferencias en precios de energía.

Ecuador pretende mantener tasas de seguridad sin afectar la competitividad de sus exportaciones internacionales. "Lo que queremos es tener un comercio justo con ellos, que existan los mismos esfuerzos en el tema de seguridad", aseguró Noboa. La coordinación incluye al Ministerio de Industrias, Producción, Cancillería y gremios productivos para evaluar estrategias comerciales.

El mandatario destacó que todas las decisiones se basan en cifras y en mantener una relación bilateral equilibrada con Colombia.

Noboa concluyó que diversificación de mercados y transporte internacional son clave para fortalecer la economía nacional. "Mostramos nuestros números, explicamos nuestras medidas, a veces estaremos de acuerdo, a veces no estaremos de acuerdo", agregó. El gobierno proyecta que estas acciones permitirán que los productos ecuatorianos tengan acceso a mercados internacionales competitivos. La prioridad es asegurar que las exportaciones nacionales lleguen a nuevos destinos, garantizando precios justos y estabilidad comercial.

