Gobierno declara emergencia regional por lluvias en ocho provincias de Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró emergencia regional por 90 días en ocho provincias del país

La resolución establece un plazo de 90 días para la aplicación de medidas urgentes.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) anunció este 27 de febrero la declaratoria de emergencia regional debido a los efectos de la temporada invernal en varias provincias del Ecuador. La resolución, firmada por la titular de la entidad, Carolina Lozano, establece un plazo de 90 días para la aplicación de medidas urgentes que permitan atender a la población afectada y mitigar los daños ocasionados por las intensas lluvias.

La medida abarca las provincias de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Loja y Chimborazo, donde se han reportado inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaciones a la infraestructura pública y privada.

Impacto de la temporada invernal

El Informe Técnico Nro. SNGR-SPREA-2026-001, junto con el Informe de Situación (SITREP #35), detalla que las lluvias han generado graves consecuencias en la red vial, viviendas, servicios básicos y medios de vida de la población. Las Mesas Técnicas de Trabajo y los Grupos de Trabajo del COE Nacional confirmaron que las condiciones climáticas han superado la capacidad de respuesta local, lo que motivó la declaratoria de emergencia.

Las provincias más afectadas han registrado pérdidas materiales, suspensión de actividades económicas y riesgos para la seguridad de las comunidades. En zonas rurales, las lluvias han comprometido cultivos y vías de acceso, mientras que en áreas urbanas se han reportado colapsos de alcantarillado y daños en viviendas.

Disposiciones para la atención inmediata

La resolución establece una serie de disposiciones para garantizar la atención oportuna:

Activación de entidades de gobierno en todos los niveles territoriales.

Alerta temprana y evacuación preventiva en zonas de riesgo.

Despliegue de equipos de primera respuesta y evaluación inicial de necesidades.

Implementación de alojamientos temporales para damnificados.

Asistencia humanitaria inmediata y rehabilitación temprana de servicios básicos.

Asimismo, se solicita a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales y provinciales fortalecer sus capacidades de respuesta y destinar recursos financieros suficientes para enfrentar la emergencia.

La coordinación interinstitucional será liderada por las Coordinaciones Zonales de la SNGR, mientras que la Subsecretaría de Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos deberá articular los planes sectoriales de respuesta junto al COE Nacional.

Cooperación internacional y seguimiento técnico

La resolución también insta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a gestionar mecanismos de cooperación internacional para enfrentar la crisis. Se contempla la posibilidad de ampliar el alcance de la declaratoria si las lluvias continúan afectando nuevas zonas del país.

La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos tendrá la responsabilidad de dar seguimiento permanente a la evolución de los fenómenos climáticos, mientras que la Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos coordinará con institutos técnicos científicos para garantizar datos precisos y oportunos.

