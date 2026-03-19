Encuentra Empleo marzo 2026: cómo mejorar tu hoja de vida

El desempleo entre los jóvenes es uno de los grandes retos del Gobierno en la actualidad

El Ministerio de Trabajo impulsa la plataforma Encuentra Empleo, un portal digital que conecta a postulantes con ofertas del sector público y privado a escala nacional, y que hasta finales del año pasado, según el Gobierno, ya había logrado que alrededor de 120 mil personas se vinculen laboralmente con plazas formales.

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El desempleo en Ecuador es uno de los grandes problemas, especialmente entre los más jóvenes que llegan al mercado sin experiencia. Hasta finales del año 2025, según datos del INEC, la tasa nacional de desempleo se mantuvo estable en 2,6 %, prácticamente igual al 2,7 % del año anterior. En las zonas urbanas, el desempleo alcanzó el 3,2 %, mientras que en las rurales fue del 1,5 %, una diferencia asociada principalmente a la informalidad del trabajo en el campo.

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¿Cómo mejorar tu hoja de vida para aplicar a empleos públicos?

La plataforma especializada en reclutamiento de talento y empleo, Multitrabajos Ecuador, sugiere hacer un replanteamiento de la hoja de vida, utilizar herramientas tecnológicas con Inteligencia Artificial (IA) para mejorar el currículo y prepararse para las entrevistas.

“Muchos procesos incluyen filtros automáticos antes de que un reclutador vea tu postulación, por lo que es importante que aprendas cómo adaptar tu hoja de vida a los filtros ATS, y así aumentar tus posibilidades de avanzar de etapa”, menciona en Multitrabajos en un escrito.

Además, según la plataforma especialista en reclutamiento de trabajadores, la hoja de vida que se exponga debe reflejar el tipo de puestos a los que el postulante esté interesado; que sus logros y responsabilidades más importantes previos estén visibles y que el perfil profesional comunique con claridad lo que la persona busca ahora.

Y en cuanto a las entrevistas de trabajo, Multitrabajos recomienda enfocarse en buenas respuestas para las preguntas frecuentes que suelen hacer los reclutadores, tales como cuáles son sus fortalezas, debilidades, logros y motivos de cambio. Además de tener en cuenta de que podrían pedir ejemplos concretos de situaciones de trabajo o estudios donde el postulante resolvió problemas.

¿Cómo registrarte en la plataforma Encuentra Empleo?

Para acceder a las ofertas laborales, los interesados deben completar un proceso de registro en línea:

Crear una cuenta: Ingresa a la opción Buscadores de Empleo y selecciona Registro. Completa los campos solicitados, como número de cédula, nombres, apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento y género.

Confirmar el registro: El sistema enviará un correo electrónico con el usuario y la contraseña para acceder a la plataforma.

Completar la hoja de vida: Una vez dentro, llena los apartados de información personal, formación académica, experiencia laboral, habilidades y otros datos requeridos para la postulación.

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