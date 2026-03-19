Frutas ecuatorianas en EE. UU.: cómo cambia el precio del banano, piña y mango

Antes de la sobretasa arancelaria a los productos ecuatorianos, algunos ya ingresaban con 0 % de arancel

El pasado 13 de marzo Ecuador y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Comercial Recíproco (ART por sus siglas en inglés) que permitirá la eliminación de la sobretasa arancelaria del 10 % al 53 % de las exportaciones ecuatorianas no petroleras, que equivaldrían a $ 2.786 millones.

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Según ha mencionado el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, bajo este acuerdo, productos como el banano, plátano, piña, mango, pitahaya, jengibre y uvilla, así como el cacao, café en grano y procesados, además de los productos florícolas y el palmito, accederán al mercado estadounidense en condiciones más competitivas.

Es decir, esto podría motivar a una reducción de precios de esos productos en las perchas de los supermercados estadounidenses, ya que, al reducir el monto para poder ingresar a ese país, también se podría reducir el precio final de los mismos ante el consumidor.

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¿Cómo cambia el precio del banano, piña y mango?

Entre los productos ecuatorianos más demandados por los estadounidenses está el banano, la piña y el mango. Los mismos que, una vez entre en vigencia el acuerdo ART, podrían ingresar con precios más competitivos.

Antes del 10 % de arancel adicional, añadido por el Gobierno de Donald Trump el año pasado, el banano ecuatoriano no pagaba arancel ni sobretasa, ya que estaba protegido por el principio comercial de la Nación Más Favorecida (MFN). Hasta finales de 2025, pagando la sobretasa, el precio minorista promedio de bananas en EE. UU. rondaba los $0,65 por libra.

En cuanto a la piña, antes de la imposición de la sobretasa, este producto ecuatoriano ya ingresaba con arancel 0%, también bajo el régimen NMF incluso antes del ART, por lo que volverá a ingresar sin pagar impuestos. El precio mayorista de piña en EE. UU. ronda entre $11 y $17 por caja de 5–8 unidades (dependiendo del tamaño).

El mango también pagaba 0 % antes de la imposición de sobretasas, ya que este producto también estaba protegido bajo el régimen NMF. Con la eliminación del arancel adicional del 10 %, este producto volverá a ingresar sin tasas arancelarias. El precio de un mango ecuatoriano en los supermercados de Estados Unidos normalmente se encuentra entre $1.00 y $2.00 por unidad, dependiendo de la cadena, la temporada y si es mango convencional u orgánico.

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