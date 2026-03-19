IA y educación: UEES reúne expertos para analizar el futuro del aprendizaje

La educación y el trabajo están atravesando una transformación sin precedentes, impulsada por la inteligencia artificial, las microcredenciales y la creatividad como nuevas competencias clave. Bajo esta premisa, la Universidad Espíritu Santo (UEES) desarrolló la primera edición de EdTech News: The Future in Motion, un encuentro que reunió a expertos internacionales para reflexionar sobre los cambios que están redefiniendo la forma de aprender, enseñar y vincularse con el mundo laboral.

Expertos en transformación digital entregaron nuevas perspectivas

El evento congregó a representantes de organizaciones líderes a nivel global como Proof of Knowledge (POK), Google for Education y TikTok, quienes compartieron sus perspectivas sobre las tendencias que marcan el presente y el futuro de la educación. En este espacio, se evidenció la necesidad de construir modelos educativos más dinámicos, conectados con la realidad y alineados con las demandas del mercado profesional.

En esa línea, Christian Rosero, director académico de UEES Online, destacó la importancia de generar alianzas estratégicas que fortalezcan los procesos formativos. “Estamos creando un ecosistema de cocreación, buscando alianzas estratégicas que nos ayuden a mejorar las formas de enseñar, evaluar y sobre todo estar conectados con el mundo real”, señaló, enfatizando el rol de la colaboración en la innovación educativa.

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Uno de los conceptos que tomó protagonismo durante el encuentro fue el de las microcredenciales. Silvina Paula Valdez, cofundadora y directora ejecutiva de POK, explicó que estas representan habilidades específicas adquiridas a través del aprendizaje y la experiencia, y que permiten vincular de manera más directa la formación académica con la empleabilidad. Este enfoque responde a un contexto en el que las competencias prácticas son cada vez más valoradas por las empresas .

Inteligencia artificial en el centro de la mesa en el conversatorio

La inteligencia artificial también ocupó un lugar central en el debate. José Santander, mentor de Google Educator Groups para Latinoamérica, señaló que la inversión en IA se ha convertido en una prioridad para las pequeñas y medianas empresas. Según datos compartidos, un 33 % ya invirtió en esta tecnología en 2023, mientras que un 71 % planea continuar o iniciar inversiones. “No solo estamos acá para usar la tecnología, estamos acá para dominarla”, afirmó, marcando la necesidad de una formación más técnica y estratégica.

Por su parte, desde la industria digital, Jeimmy Calderón, Head of Sales de TikTok Ecuador y Bolivia, subrayó que la creatividad se posiciona como el nuevo motor del marketing. En un entorno saturado de información, lograr la conexión emocional con las audiencias se vuelve esencial. “Mientras luchamos por que la gente nos vea, el desafío es otro: hacerlos sentir”, expresó, destacando que la creatividad es responsable del 86 % del incremento en ventas de anuncios digitales.

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El encuentro concluyó con una reflexión sobre el carácter cambiante del entorno educativo y tecnológico. Rafael Maranez, vicerrector de UEES Online, señaló que el futuro de la educación dependerá de la capacidad de innovar, colaborar y anticiparse a los cambios. En un mundo en constante movimiento, donde incluso la tecnología está sujeta a cuestionamientos, la adaptación se convierte en la principal herramienta para enfrentar los desafíos del mañana.

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