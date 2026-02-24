Municipio de Durán: "Solucionar las inundaciones podría costar $400 millones"

Actualmente el presupuesto para la ciudad es de $60 millones anual. Autoridades aseguran que siguen trabajando ante lluvias

El Recreo fue la zona más afectada por la inundación de Durán. Hoy, el nivel de agua ha disminuido.

Las inundaciones en Durán continúan siendo uno de los problemas estructurales más complejos que enfrenta este cantón. En las últimas horas, cientos de moradores de El Recreo denunciaron permanecer bajo el agua, incluso en momentos en que ya no se registraban precipitaciones, lo que evidencia fallas persistentes en el sistema de drenaje y evacuación pluvial.

En diálogo con Diario Expreso, Gonzalo Menoscal, director de Riesgos del Municipio de Durán, explicó los factores que inciden en que amplios sectores del cantón se inunden de forma recurrente, así como las acciones que actualmente ejecuta la administración local para mitigar el impacto.

Menoscal señaló que una de las causas de fondo responde al crecimiento urbano sin una adecuada planificación territorial. Según detalló, históricamente la zona fue concebida para viviendas de hasta un piso; sin embargo, en la actualidad muchas edificaciones superan los cuatro niveles, lo que ha incrementado significativamente la densidad poblacional y, en consecuencia, la presión sobre los sistemas de drenaje existentes.

Solucionar el problema de raíz, una tarea casi imposible

Inundaciones en Durán: vecinos reportan que agua empieza a bajar tras 4 días anegados Leer más

El funcionario advirtió que resolver de manera definitiva el problema demandaría una inversión que supera ampliamente la capacidad presupuestaria municipal. “Para tener un sistema de control de inundaciones en Durán y solucionarlo (el problema) podría costar aproximadamente 400 millones de dólares, pero el presupuesto íntegro de Durán al año es de 60 millones. Ni siquiera juntando los cuatro años de administración se puede solucionar”, explicó Menoscal, al subrayar la brecha entre las necesidades técnicas y los recursos disponibles.

Ante esta limitación financiera, indicó que el Cabildo realiza gestiones ante instituciones públicas y privadas, así como ante organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, con el objetivo de conseguir financiamiento que permita ejecutar obras de mayor alcance.

“La ciudad creció no con buena planificación territorial. La administración actual busca disminuir el riesgo, estamos trabajando para obtener soluciones”, comentó.

Afectaciones. Los vecinos sacan con baldes el agua que ingresó a sus viviendas. Denuncian que han perdidos electrodomésticos, muebles y enseres por la inundación. FREDDY RODRÍGUEZ

El Municipio asegura que se mantienen labores de limpieza

Según indicó, el Municipio mantiene acciones operativas en territorio. Menoscal aseguró que El Recreo permanece bajo vigilancia constante y que se ejecutan labores periódicas de limpieza.

“Mantenemos la limpieza de canales, limpieza de sumideros de esteros, nuestras cuadrillas del área de recolección de calles siguen laborando con normalidad. Tenemos horario de recolección y muchas veces no hay la colaboración que esperamos”, sostuvo el director de Riesgos.

Hasta la tarde de este martes 24 de febrero, el panorama mostró una leve mejoría, pues tras la publicación de EXPRESO se intensificaron los trabajos y el nivel del agua disminuyó en los sectores más afectados.

En Durán, varios negocios permanecen cerrados y los pocos que abren lo hacen bajo incertidumbre, debido a la cantidad de agua que aún hay en las calles. FREDDY RODRÍGUEZ

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!