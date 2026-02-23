Durán cumple 4 días bajo el agua: con o sin lluvia las calles están inundadas

Viviendas, vehículos y negocios han sido afectados en El Recreo. La basura flota entre el hartazgo ciudadano

Vías. Las calles y veredas lucen completamente inundadas. Los padres cargan a sus hijos para evitar accidentes.

Durán está inundado. No importa qué día del invierno lees esto ni si en ese momento cae o no la lluvia, en el sector de El Recreo, las calles acumulan más de tres días anegadas. Aunque las precipitaciones no han sido incesantes y el sol ha logrado asomarse, el nivel del agua no desciende y las complicaciones para movilizarse aumentan.

EXPRESO realizó un recorrido por varias zonas de El Recreo y constató que, pese a haber transcurrido más de ocho horas sin lluvias (14:00), las calles lucían como si soportaran un diluvio permanente. En la tercera etapa, por ejemplo, el agua alcanzaba la cintura de Rony, uno de los residentes afectados. El ciudadano relató a EXPRESO que, tras el aguacero de la noche del domingo, perdió varios electrodomésticos.

“El agua se metió hasta la casa y me dañó la lavadora, refrigeradora y la cocina. Además, se me mojaron muebles, cama y artículos personales. Toda mi casa está inundada”, dijo con un tono de tristeza y rabia. A ello se suma que el vehículo con el que trabaja no enciende, lo que le ha impedido salir a laborar y generar ingresos.

Con frustración, el hombre asegura que la escena se repite año tras año. “Llevo 27 años viviendo aquí y siempre es igual. Cada vez que llueve se inunda y nunca hacen nada las autoridades”, protestó.

En una de las zonas más críticas, los moradores han improvisado pasos con pedazos de caña para trasladarse de un punto a otro, conscientes de que, si vuelve a llover, el nivel podría elevarse aún más. Es común observar a familias utilizando baldes para extraer el agua del interior de sus viviendas, en un intento constante por salvar lo poco que queda seco.

Afectaciones. Los vecinos sacan con baldes el agua que ingresó a sus viviendas. Denuncian que han perdidos electrodomésticos, muebles y enseres por la inundación. FREDDY RODRÍGUEZ

Peligros por las vías inundadas por agua estancada

Una situación similar se registra en la segunda etapa de El Recreo, donde como publicó este Diario el pasado 22 de febrero, resultaba ya casi imposible distinguir entre la vereda y la calle. El agua ha cubierto la señalética horizontal, lo que provoca frecuentes caídas de peatones que pierden el equilibrio al no identificar desniveles o bordillos.

“Señor Chonillo así se vive en Durán, mientras usted está en el extranjero. Venga a hacer algo, acá ni lo conocemos”, expresó enérgico Miguel Rocafuerte, comerciante informal indignado por la crisis. “Da coraje ver que nadie hace nada, damos entrevistas, pero es como que si al Gobierno y a la alcaldía les diera igual. Es frustrante vivir aquí”, agregó casi entre lágrimas. Reconoce que, debido al estado de las calles, prácticamente no ha podido trabajar.

El impacto económico es evidente. Varios negocios permanecen cerrados y los pocos que abren lo hacen bajo incertidumbre. “Teníamos fe de que hoy iba a bajar el agua, pero nada. Nadie abre porque el agua se mete y porque la gente no sale a comprar porque las calles están intransitables”, comentó el propietario de una tienda de abastos.

Durante el recorrido, el clamor se repetía desde balcones y puertas: “Durán necesita auxilio”, “¡Qué alguien ayude a Durán!”, “Chonillo, aparece”. Son consignas que evidencian desesperación y una sensación de abandono.

Vehículos sufren daños por el alto nivel de agua. FREDDY RODRÍGUEZ

Estudiantes buscan formas para llegar hasta centros de estudios

En la quinta etapa de El Recreo, estudiantes con el uniforme arremangado avanzaban con cautela hacia sus instituciones educativas. Según relataron, atraviesan el periodo de exámenes finales y no pueden faltar, por lo que buscan la manera de llegar, incluso si eso implica caminar entre agua.

Señor Chonillo así se vive en Durán, mientras usted está en el extranjero. Venga a hacer algo, acá ni lo conocemos. Miguel Rocafuerte ​ciudadano afectado

La imagen más reiterada en las calles anegadas es la de padres cargando a sus hijos en hombros para evitar que se mojen. La escena se complica para quienes intentan trasladar compras o cargar fundas, sorteando baches invisibles bajo el agua.

A lo largo de la ciudad, no es raro encontrar vehículos averiados en plena vía. Motocicletas, automóviles y camionetas quedan varados tras el ingreso de agua al motor, agravando la congestión.

La basura flota en Durán

Otro reclamo recurrente, del que ya se ha hecho eco EXPRESO, es la falta de recolección de basura. Los moradores sostienen que esta situación incide directamente en el colapso del sistema de alcantarillado. “Las alcantarillas se taponan, no hay recolección y todo queda colapsado. Las calles están llenas de agua sucia y con basura”, comentó Juliana Montaño, quien advierte sobre un posible repunte de enfermedades.

“Las personas caminamos por esta agua sucia y las cisternas se llenan de esta agua y esa es la agua que sale en las casas Agua hedionda y llena de bacterias. que desastre”, sentenció.

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante municipal para conocer qué acciones se ejecutan o qué medidas se adoptarán para solucionar el histórico problema y evitar que la situación se agrave; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta .

“Necesitamos ayuda. Son 4 días bajo el agua. En Durán, solo en las calles hay agua. Que irónico”, se quejó Lucy Saona, residente.

Basura. En algunos puntos se ve la basura flotando entre el agua. Hay miedo en los ciudadanos ante el posible incremento de enfermedades. FREDDY RODRÍGUEZ

