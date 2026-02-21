Expreso
Con maquinaria pesada se limpió la Ruta del Spondykus en el tramo Olón - Montañita que sufrió un deslave por la lluvia
Con maquinaria pesada se limpió la Ruta del Spondykus en el tramo Olón - Montañita que sufrió un deslave por la lluvia

Fuertes lluvias en Santa Elena provocan deslizamientos e inundaciones

Deslizamientos de tierra bloquearon la vía Olón–Montañita y un tramo de los Cinco Cerros. Comuna Tugaduaja amaneció inundada

  • Joffre Lino 

Un fuerte temporal invernal azotó la provincia de Santa Elena entre la madrugada y la mañana de este sábado 21 de febrero, provocando deslizamientos de tierra, vías bloqueadas e inundaciones en varios sectores.

La lluvia comenzó alrededor de la 01:00 y, en algunos puntos, se prolongó hasta cerca de las 09:00. El aguacero, constante y de gran intensidad, dejó en evidencia la vulnerabilidad de las zonas asentadas al pie de los cerros y de comunidades con sistemas de drenaje deficientes.

Las afectaciones más graves se registraron en la vía Olón–Montañita, en un tramo de la denominada Ruta del Spondylus. Parte del cerro contiguo a la carretera cedió ante la saturación del suelo, lo que provocó la caída de lodo y piedras que obstaculizaron el tránsito vehicular.

“Gracias a Dios no hubo personas afectadas, pero sí dificultades para pasar”, relató el ciudadano Luis Orrala, conductor de un vehículo que debió esperar, junto a otros choferes, a que cesara la lluvia y a que maquinaria de Obras Públicas despejara la vía.

Las labores de limpieza en el tramo de la vía Olón - Montañita en donde hubo deslizamiento de tierra
Las labores de limpieza en el tramo de la vía Olón - Montañita en donde hubo deslizamiento de tierra

Hasta las 10:00, personal con equipo pesado logró retirar el material y restablecer la circulación. En el lugar permanecieron agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para prevenir nuevos incidentes ante la inestabilidad del terreno.

Una situación similar se reportó en el sector conocido como Cinco Cerros, límite entre las provincias de Manabí y Santa Elena, donde también se produjeron deslizamientos que obligaron a detener momentáneamente el tráfico mientras se realizaban labores de limpieza.

Mientras en la zona costera el problema fue la tierra que cayó desde los cerros, en el sur de la provincia el agua lo cubrió todo. En la comuna Tugaduaja, los barrios Bellavista y 2 de Noviembre amanecieron inundados tras el colapso de los canales de drenaje.

Las calles quedaron anegadas y el nivel del agua alcanzó el ingreso de varias viviendas, lo que generó alarma entre los moradores que desde hace mucho tiempo no se habían inundados de esa manera.

“Hemos tenido muchas dificultades, pero gracias a Dios no hay pérdidas considerables en las viviendas. El susto al ver tanta agua en las calles fue enorme”, expresó Elvis Lindao, dirigente comunal.

Alertas

Aunque no se reportaron víctimas ni daños estructurales de consideración, el episodio vuelve a encender las alertas sobre la necesidad de reforzar los sistemas de drenaje, estabilizar taludes y ejecutar obras preventivas ante un invierno que recién empieza y que ya deja señales de su fuerza en la Península.

“Estas son las primeras lluvias y ya causan estragos. Esperemos que el invierno no sea tan fuerte y no deje más adelante graves afectaciones. Esta situación las autoridades debieron prever”, comentó Drino Nieto, presidente del colectivo Despierta Santa Elena.

