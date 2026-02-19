Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

siniestro vial en Santa Elena
Los siniestros viales conmocionaron a las comunidades peninsulares donde ocurrieron.JOFFRE LINO

Dos muertos por siniestros viales en Santa Elena: exceso de velocidad sería la causa

Ambos se movilizaban en motocicleta tras salir de sus trabajos, según comentaron sus familiares

Dos tragedias viales marcaron este jueves 19 de febrero a la provincia de Santa Elena. Con horas de diferencia, dos siniestros de tránsito provocaron igual cantidad de víctimas.

RELACIONADAS

Un fuerte estruendo se escuchó en la madrugada, en la vía Santa Elena - La Libertad. Según los primeros reportes, Juan Manuel González perdió el control de su motocicleta y murió al instante.

Cuando llegaron los equipos de socorro, ya nada se podía hacer. La escena estremeció a quienes transitaban por el sector.

En el barrio 24 de Mayo, en el cantón La Libertad, y bajo circunstancias similares, Alfredo Díaz Tomalá también perdió la vida en un siniestro vial registrado en plena madrugada. 

La coincidencia de ambos hechos ha generado preocupación entre conductores y residentes.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible pérdida de control de los vehículos; sin embargo, serán las pericias técnicas las que determinen qué ocurrió realmente en cada caso. No se descarta el exceso de velocidad u otros factores que pudieron influir en estos fatales desenlaces.

En ambos siniestros, personal especializado realizó el levantamiento de los cuerpos en medio del dolor de familiares y curiosos que se aglomeraron en los sitios. 

Posteriormente, fueron trasladados hasta el Centro Forense de Santa Elena para cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

RELACIONADAS

Ambas víctimas iban del trabajo a la casa

peatones en avenida Machala

Guayaquil mantiene el desafío de abandonar el modelo procarro que 'mata' las ciudades

Leer más

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las causas exactas de estos hechos que enlutan a la provincia. 

Los informes oficiales serán claves para determinar responsabilidades y evitar que más vidas se pierdan en circunstancias similares.

La inesperada partida de González y Díaz dejó sumidos en el dolor a sus seres queridos. Ambos habían cumplido sus jornadas laborales y se desplazaban hacia sus viviendas

“Es una pena que haya ocurrido esta desgracia; la familia queda destrozada por este hecho”, manifestó un allegado a uno de los fallecidos.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO Lanús vs Flamengo por Recopa Sudamericana 2026

  2. Dos muertos por siniestros viales en Santa Elena: exceso de velocidad sería la causa

  3. ¿Cómo le fue al Pipa Benedetto en su debut con Barcelona?

  4. Cuerpo de Agentes de Control de Quito rechaza agresiones durante operativo

  5. Sector exportador fija meta de $50.000 millones hacia 2030 tras año histórico

LO MÁS VISTO

  1. Sudamericano Sub-20: Ecuador es segunda en el hexagonal y espera a Argentina

  2. David Norero renuncia a la Secretaría Municipal de Guayaquil

  3. Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras”

  4. La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 19 de febrero de 2026

Te recomendamos