Dos muertos por siniestros viales en Santa Elena: exceso de velocidad sería la causa

Ambos se movilizaban en motocicleta tras salir de sus trabajos, según comentaron sus familiares

Los siniestros viales conmocionaron a las comunidades peninsulares donde ocurrieron.

Dos tragedias viales marcaron este jueves 19 de febrero a la provincia de Santa Elena. Con horas de diferencia, dos siniestros de tránsito provocaron igual cantidad de víctimas.

Un fuerte estruendo se escuchó en la madrugada, en la vía Santa Elena - La Libertad. Según los primeros reportes, Juan Manuel González perdió el control de su motocicleta y murió al instante.

Cuando llegaron los equipos de socorro, ya nada se podía hacer. La escena estremeció a quienes transitaban por el sector.

En el barrio 24 de Mayo, en el cantón La Libertad, y bajo circunstancias similares, Alfredo Díaz Tomalá también perdió la vida en un siniestro vial registrado en plena madrugada.

La coincidencia de ambos hechos ha generado preocupación entre conductores y residentes.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible pérdida de control de los vehículos; sin embargo, serán las pericias técnicas las que determinen qué ocurrió realmente en cada caso. No se descarta el exceso de velocidad u otros factores que pudieron influir en estos fatales desenlaces.

En ambos siniestros, personal especializado realizó el levantamiento de los cuerpos en medio del dolor de familiares y curiosos que se aglomeraron en los sitios.

Posteriormente, fueron trasladados hasta el Centro Forense de Santa Elena para cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

Ambas víctimas iban del trabajo a la casa

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las causas exactas de estos hechos que enlutan a la provincia.

Los informes oficiales serán claves para determinar responsabilidades y evitar que más vidas se pierdan en circunstancias similares.

La inesperada partida de González y Díaz dejó sumidos en el dolor a sus seres queridos. Ambos habían cumplido sus jornadas laborales y se desplazaban hacia sus viviendas.

“Es una pena que haya ocurrido esta desgracia; la familia queda destrozada por este hecho”, manifestó un allegado a uno de los fallecidos.

