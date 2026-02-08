Siguen los siniestros en vía a la costa: Auto chocó contra árbol cerca de Puerto Azul

Pasó al día siguiente de que un conductor, posiblemente a exceso de velocidad, chocó contra un poste y dejó dos muertos

El vehículo se impactó contra un árbol. Los siniestros viales ocurren casi a diario en vía a la costa.

Jornada de inseguridad vial en vía a la costa. Un conductor estrelló un auto, color blanco, contra un árbol a la altura de la urbanización Puerto Azul. Ocurrió este domingo 8 de febrero.

Se ha vuelto una nefasta costumbre en esta vía de ingreso a Guayaquil: incidentes de tránsito casi a diario, sin que se tomen acciones concretas para reducir la siniestralidad.

El choque se registró cerca de una gasolinera. Hasta el sitio también arribó una ambulancia del Cuerpo de Bomberos.

En este punto ocurrió el siniestro vial

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, a las 07:35, que sus uniformados llegaron hasta el punto para ayudar a sacar a los ocupantes del automóvil.

Siniestros sin freno en vía a la costa

Dos hombres fallecieron el sábado 7 de febrero, cuando el conductor de un automóvil, que circulaba a exceso de velocidad, se estrelló contra un poste en el kilómetro 112 de la vía Progreso–Guayaquil. Otros dos quedaron heridos.

Siniestros y congestión se han vuelto características lamentables de vía a la costa, sin que las autoridades apliquen hasta ahora medidas efectivas para reducir el exceso de velocidad y priorizar a los peatones.

Mientras tanto, la ATM se limitó a publicar en su cuenta de la red social X, que se había atendido el incidente y que se habilitó la circulación.

"La movilidad se desarrolla con normalidad", añadió la institución. La siniestralidad se ha normalizado en vía a la costa.

