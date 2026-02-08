Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

vía a la costa: siniestro vial en Puerto Azul
El vehículo se impactó contra un árbol. Los siniestros viales ocurren casi a diario en vía a la costa.CORTESÍA DE ATM

Siguen los siniestros en vía a la costa: Auto chocó contra árbol cerca de Puerto Azul

Pasó al día siguiente de que un conductor, posiblemente a exceso de velocidad, chocó contra un poste y dejó dos muertos

Jornada de inseguridad vial en vía a la costa. Un conductor estrelló un auto, color blanco, contra un árbol a la altura de la urbanización Puerto Azul. Ocurrió este domingo 8 de febrero.

RELACIONADAS

Se ha vuelto una nefasta costumbre en esta vía de ingreso a Guayaquil: incidentes de tránsito casi a diario, sin que se tomen acciones concretas para reducir la siniestralidad.

El choque se registró cerca de una gasolinera. Hasta el sitio también arribó una ambulancia del Cuerpo de Bomberos.

En este punto ocurrió el siniestro vial

RELACIONADAS

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó, a las 07:35, que sus uniformados llegaron hasta el punto para ayudar a sacar a los ocupantes del automóvil.

RELACIONADAS

Siniestros sin freno en vía a la costa

peatones en avenida Machala

Guayaquil mantiene el desafío de abandonar el modelo procarro que 'mata' las ciudades

Leer más

Dos hombres fallecieron el sábado 7 de febrero, cuando el conductor de un automóvil, que circulaba a exceso de velocidad, se estrelló contra un poste en el kilómetro 112 de la vía Progreso–Guayaquil. Otros dos quedaron heridos.

Siniestros y congestión se han vuelto características lamentables de vía a la costa, sin que las autoridades apliquen hasta ahora medidas efectivas para reducir el exceso de velocidad y priorizar a los peatones.

Mientras tanto, la ATM se limitó a publicar en su cuenta de la red social X, que se había atendido el incidente y que se habilitó la circulación.

"La movilidad se desarrolla con normalidad", añadió la institución. La siniestralidad se ha normalizado en vía a la costa.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Actividades para niños en vacaciones: cómo elegir sin presión ni exceso

  2. Comisión del concurso para fiscal aprobó su informe de necesidades: ¿Qué solicitan?

  3. El Oro colapsa entre lluvias e inundaciones

  4. Incendio en el memorial de las víctimas de Crans-Montana, en Suiza

  5. Siguen los siniestros en vía a la costa: Auto chocó contra árbol cerca de Puerto Azul

LO MÁS VISTO

  1. Resultado Barcelona vs Inter: marcador final y resumen del “Partido de la Historia”

  2. Pabel Muñoz sobre alto cobro de la tasa de basura: "En algunos casos no es un error"

  3. Barcelona SC vs Inter Miami: hora, alineaciones y cómo ver el Partido de la Historia

  4. Messi vs Barcelona SC EN VIVO: dónde ver el partido y la agenda oficial

  5. Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora verlo en Ecuador y dónde lo transmiten

Te recomendamos