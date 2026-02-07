Expreso
Accidente de tránsito en la vía a la costa
Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) atendió la emergencia en la vía a la costa, este sábado 7 de febrero.JOFFRE FLORES

Accidente de tránsito en la vía Progreso–Guayaquil deja dos fallecidos

Un vehículo se impactó contra un poste en el kilómetro 112 de la vía a la costa, este sábado 7 de febrero

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este sábado 7 de febrero, cerca del kilómetro 112 de la vía Progreso–Guayaquil, dejando como saldo dos personas fallecidas y dos heridas.

Las víctimas se movilizaban en un vehículo Chevrolet Sail, de color plomo y placas GSS-3228. Según informó un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el automóvil habría perdido el control y se estrelló contra un poste de alumbrado público.

“Desconocemos qué originó el accidente. En el vehículo se trasladaban cinco personas, todas de sexo masculino. El conductor no fue hallado en el lugar del percance”, indicó el uniformado.

Los cuerpos de las víctimas mortales fueron retirados del automóvil por personal especializado y trasladados en el vehículo de Medicina Legal hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil.

urdesa 1

Asesinato a empresario en Urdesa: esto es lo que se sabe del caso

Leer más

Al momento del accidente, en el sector se registraban lluvias, lo que pudo haber influido en el siniestro.

Otro accidente de tránsito en la vía Perimetral

La mañana de este sábado 7 de febrero, dos camiones se volcaron sobre la vía Perimetral, cerca del sector Montebello, en el norte de Guayaquil. Integrantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acudieron al sitio para atender la novedad.

Debido al cierre de varios carriles de la vía por el siniestro, se registraron atolladeros. La fila de vehículos se extendía por varios kilómetros, pasadas las 09:30 de este sábado 7.

