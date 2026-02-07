Inseguridad en Guayacanes: delincuentes operan con circuitos y horarios definidos

Los vecinos tienen identificadas las zonas de acción de los delincuentes, ante la pasividad policial

Cerco. Como ocurre en otros sectores de Guayaquil debido a la criminalidad desbordada, vecinos de varias etapas de Guayacanes han cerrado sus cuadras con rejas.

En Guayacanes, la desconfianza aumenta. Sus habitantes salen a la calle para lo básico: ir al trabajo, dejar a los hijos en la escuela, comprar en la tienda. Nada más. Los parques están desolados, en muchos casos con la maleza crecida, producto de las lluvias que ha soportado la ciudad desde el mes pasado.

La inseguridad mantiene atemorizados a los vecinos. Las rejas, estructuras con las que intentan blindar sus cuadras, en algunos tramos tienen incluso alambres de púas y cámaras de videovigilancia, para evitar la irrupción de delincuentes.

La inseguridad afecta la convivencia de Guayacanes

Felipe Donoso, habitante de la etapa 1 de esta ciudadela, manifestó que la inseguridad ha modificado por completo la dinámica del sector. “Aquí ya no se puede ni sentarse en la vereda a conversar. Uno tiene que estar mirando a todos lados”, relató.

Fue uno de los pocos vecinos que se animaron a identificarse. “Estoy harto de no poder estar tranquilo en mi propio barrio, así no se puede vivir. Hay robos todas las semanas y parece que estamos a nuestra suerte, porque a la Policía la vemos solo cuando ya pasó algo (un asalto)”, acotó Donoso.

En videos difundidos por los propios vecinos se observa, por ejemplo, cómo una mujer que paseaba a su perro fue interceptada por un sujeto a bordo de una motocicleta, quien la amenazó verbalmente. Ante la intimidación, la víctima le entregó su teléfono celular y el agresor huyó junto a otro cómplice que también se movilizaba en moto.

La limitada presencia policial es tal que los moradores de la primera etapa de Guayacanes ya tienen identificados los horarios de acción de los delincuentes y las rutas que utilizan.

Uno de los líderes comunitarios, que para esta ocasión prefirió no ser identificado por temor a represalias, indicó que los antisociales suelen cometer los asaltos entre las 06:00 y las 08:30, lapso en el que los vecinos salen a sus lugares de trabajo.

“Estos delincuentes tienen un circuito que va, más o menos, desde la avenida Antonio Parra; entran por cualquiera de las calles que unen con la Isidro Ayora, en Guayacanes, en la primera etapa. Van a lo largo de la Isidro Ayora y ahí entran por la avenida del Maestro”, detalló.

El mes pasado, el ciudadano fue testigo de varios asaltos perpetrados por motorizados mientras llegaba con su hijo a la escuela, cerca de las 07:00.

“Faltando unos 100 metros para llegar a la puerta de la escuela, llegaron este par de motorizados, desvalijaron a todos los que encontraron. Inclusive, luego se regresaron en contravía y fueron a un paradero que está más adelante, en Samanes 4, ya llegando a la Isidro Ayora, y a todos los que estaban esperando el bus ahí los asaltaron”, contó.

Vecinos buscan soluciones para evitar los asaltos

La articulación de los vecinos de Guayacanes, mediante aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, ha permitido alertar sobre otras posibles modalidades de robo.

“Llegan dos o tres señoras, gritan, tocan el timbre, golpean la puerta de manera desesperada, diciendo que les han robado, que las han dejado sin dinero y que son de Quevedo y que, por favor, las ayuden, que necesitan ayuda. Pero cuando se les dice que se llamará al ECU-911 o a Segura, proceden a retirarse”, narró María Beltrán, vecina del sector.

Jorge Jaramillo, también residente de la etapa 1, comentó que se ha vuelto común, en los últimos días, observar a personas deambulando por la zona y tomando fotografías a las viviendas.

“Van, al estilo campanero, casa por casa, viendo dónde hacer fechorías o determinando fechas y lugares de posibles asaltos. Van puerta por puerta, como ‘brigadas delincuenciales’, preguntando por nombres para sacar información”, advirtió.

Otro líder comunitario, que asimismo prefirió no ser identificado, reveló un hecho que les ha llamado la atención desde el año pasado. Dijo que hay familias enteras que alquilan viviendas en la ciudadela, pero no se dedican a ninguna actividad. Son conocidas como ‘familias satélite’.

“Es gente que está en Guayacanes habitando casas alquiladas simplemente para vigilar lo que hace el resto. Eso es una realidad que se ve: hay personas en el parque sin hacer nada a las 10:00. Están ahí simplemente sentadas, familias enteras que se dedican a observar, a ver qué hacen (los demás), a qué hora entran y a qué se dedican”, aseguró.

El jueves pasado, un grupo de policías motorizados recorrieron algunas calles de Guayacanes. Los habitantes dicen que los ven a diario, pero que no hay acciones concretas contra la inseguridad.

Rondas. Un grupo de policías motorizados recorre la ciudadela, pero los residentes exigen acciones más concretas frente a los robos que afectan al sector. JOFFRE FLORES

