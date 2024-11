Las extorsiones en Guayacanes obligan el cierre de negocios y a residentes a migrar

Las extorsiones en Guayacanes aumentan sin cesar, y las promesas de las autoridades locales no parecen surtir efecto en la lucha contra el crimen, que sigue sin dar tregua a los habitantes y comerciantes de esta ciudadela ubicada al norte de Guayaquil.

Locales cierran

La situación continúa empeorando, y más negocios comienzan a cerrar, dejando en los portones avisos como "cerrado por extorsión", como es el caso de un local ubicado en Guayacanes 2, en las intersecciones del Onceavo Callejón y Cuarto Peatonal.

“Cada vez hay más negocios que dejan de funcionar porque son 'vacunados' o porque tienen miedo de que les pase lo mismo. Nadie quiere perder la vida por una extorsión o perder todos los ahorros de su vida. No es justo, pero es lo que nos ha tocado vivir por el olvido en el que nos ha dejado el Gobierno”, comenta Sandra Villamar, residente de esta etapa.

Al igual que ella, muchos vecinos han comenzado a buscar otras alternativas de vivienda ante la creciente ola delictiva que ha despojado de la poca calma que aún tenía este sector. Francisco Reyes, quien actualmente vive en Guayacanes, está en busca de un nuevo hogar para él, su esposa y dos hijas, por temor a ser víctimas de secuestro.

“No puedo dejar a mi familia. Yo soy el que les provee de techo, mi esposa se dedica a cuidarlas y yo traigo el pan a la casa. Sin ella no podría vivir, pero si yo ya no estoy con ellas, me preocupa lo que será de ellas en el ámbito económico. ¿Qué espera la policía para darnos la seguridad que merecemos?”, cuestiona Reyes.

De acuerdo con los habitantes y el consejo barrial, entre el 13 y el 28 de octubre hubo ocho casos de secuestros extorsivos. Uno de los más impactantes ocurrió el 20 de octubre, a cinco cuadras de la avenida Antonio Parra Velasco, cuando varios sujetos bajaron de una camioneta para raptar al dueño de un bazar de la zona.

La víctima regresó a su hogar, pero sin un pedazo de uno de sus dedos y con 30 mil dólares menos. Esto lo motivó a regresar a su ciudad natal, en la Sierra del país, dejando atrás la vida y el negocio que había construido en el Puerto Principal.

Este sector de Guayaquil, conformado por cinco etapas, ha sido el escenario de varios secuestros, robos y asesinatos, que han dejado a sus ciudadanos atemorizados e indignados por el olvido de la Policía Nacional, razón por la cual han realizado plantones y marchas para exigir más patrullajes en toda la ciudadela.

Crímenes en otros barrios

En otras partes de la ciudad, la situación es tan crítica, que varios negocios se han visto obligados a borrar sus números de contacto para evitar que antisociales se contacten con ellos y los amenacen de muerte.

"Aquí en Sauces 6, solo en una cuadra, por lo menos hay unos diez negocios que hemos sido extorsionados y ninguno ha puesto denuncias porque sabemos que es un trámite muy engorroso y no todas las denuncias son atendidas”, dijo Andrés (identidad protegida), quien también decidió eliminar los números en su negocio.

Cifras de secuestros y extorsiones

Desde el 1 de enero hasta el 30 de octubre, la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (UNASE) ha registrado 830 secuestros en la zona 8, lo que representa un aumento del 9 % en relación con el mismo período de 2023, cuando se registraron 758 casos.

De este total, 181 casos corresponden al distrito Modelo (zona residencial norte y centro de Guayaquil) y 145 a Pascuales. Estas son las zonas con mayor número de secuestros reportados.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado tiene registrado un total de 1,118 denuncias por secuestro y secuestro extorsivo desde el 1 de enero hasta el 1 de noviembre de este año. De este total, 528 se reportaron en Tarqui, la parroquia más grande de la urbe. En 2023, la cifra total de casos, de enero a diciembre, fue de 1,067.

Mientras que para el delito de extorsión, en el portal de Segura EP se tiene data que entre enero y septiembre de 2024 se han reportado 2.209 casos de extorsiones.

