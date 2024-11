Guayaquil: Los Ceibos, en jaque por los robos

Los robos registrados en las últimas semanas en Los Ceibos y la falta de acciones por parte de las autoridades tienen en alerta a este vecindario, que a lo largo del año ha sido víctima ya de asaltos. Esta vez, el blanco son las viviendas. Los residentes denuncian a EXPRESO que las seguridades son vulneradas e ingresan a las casas sin importar ya la hora. De noche, de día o de madrugada, nada importa.

Marcha por el 25N en Guayaquil: Mujeres marcharon y pidieron atención al Estado Leer más

Los residentes, que antes salían con tranquilidad de sus hogares para charlar con sus vecinos o pasear a sus mascotas, ahora pasan encerrados. Incluso la llegada de extraños causa extrema alerta, pues no se atreven a dirigirles la palabra; solo los observan desde sus ventanas o balcones para saber qué quieren y alertar al resto.

Casos más recientes

Los habitantes aseguran que en el transcurso de noviembre han ocurrido varios robos, y uno de los sitios más afectados es la calle Tercera, donde solo en los últimos 15 días, según las cifras que registran las familias, al menos cuatro domicilios han sido asaltados. Tres a plena luz del día.

Pedido La comunidad exige que la Policía aumente el número de agentes y la frecuencia de patrullajes, con urgencia. Afirman no sentir su presencia.



Me apuntaron en el cuello con una pistola solo por mi celular. Esto no tomó ni un minuto y lo hicieron a plena luz del día. Los ladrones ya no temen ni ser vistos.

Jacinto Párraga

Residente

Un residente de esta calle, que solicitó mantener en anonimato su identidad por temor a represalias, indicó a EXPRESO haber sido testigo de uno de los robos.

“Eran casi las 09:00 cuando varios sujetos, aproximadamente cinco, llegaron (a la calle Tercera) en un carro sin placas y vidrios negros. No les tomó mucho tiempo ingresar a una vivienda, forzaron el seguro y entraron a la casa, donde aún permanecían dos adultos mayores ya jubilados. No les importó su edad, por lo que sometieron a ambos y se llevaron todos los artículos de valor que pudieron: joyas, dinero, celulares. No les tomó ni 10 minutos volver a salir de casa. Los otros tres casos son similares, se actuó igual”, relató el ciudadano.

Él agregó que los cortes de luz han impedido que exista una comunicación efectiva con las autoridades locales. “Todos queríamos llamar al ECU-911, pero no teníamos señal y no queríamos gritar por temor a que también vengan por nosotros”.

En uno de los robo cometidos en la calle Tercera, el vehículo escapó por una vía cercana al Colegio Alemán Humboldt. Los testigos del hecho sintieron terror de que les vayan a disparar

Dinamismo fluvial, un reto más allá del ocio Leer más

“Por suerte no pasó, ¿pero si llegaba a darse? Nadie quiere pensar siquiera en eso, pero hay que hacerlo porque falta protección”, comentó.

Más operativos

Ante esta situación, la ciudadanía ha exigido que la presencia de la policía se incremente. A pesar de los constantes pedidos de auxilio, sienten que son ignorados. “Han ocurrido robos severos, se han metido en casas y aun así no se ve a la policía dar vigilancia. No se ve a ningún agente en acción, ningún uniformado a pie o en patrullas. Y si se los ve, es cada tres horas o más. Brillan por su ausencia”, reclamó el residente Javier Moncayo.

Ante esta situación, EXPRESO solicitó a la Policía de la Zona 8 información sobre el número de delitos reportados en esta ciudadela y las medidas que están tomando para fortalecer la seguridad, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Toda la ciudad se ha hecho insegura. Los Ceibos mantenía aún cierta calma, pero las últimas tres semanas ha habido un mayor número de robos y eso me apena y preocupa.

Javier Moncayo

Residente

La delincuencia azota más sectores

Jacinto Párraga, residente del vecindario, indicó que el pasado lunes fue despojado de su celular mientras conducía. Iba camino a su hogar, en la calle Francisco Martínez. Cuando se detuvo a llamar a su pareja, un delincuente le puso un arma de fuego en el cuello. “Me amenazó con matarme en ese momento si no le daba mi celular. Todo pasó en el día. Lo dijo con tanta calma, como si nadie pudiera verlo, y se fue. Los pillos no le temen ya a nada ni a nadie”, aseveró.

El residente Iván Gómez fue otra víctima de los robos. Había salido a pasear a su perro en la calle Dr. Carlos Antonio Arroyo del Río, cerca de la iglesia, cuando un motorizado y su acompañante lo asaltaron. Intentaron golpearlo, pero él lo que hizo fue darles el celular. “Lo di con inmediatez, era eso o correr el riesgo a recibir un disparo. Así estamos. Ya me compré uno nuevo. Me costó un ojo de la cara, pero aprendí que ya no debo salir con el celular ni a comprar pan”, se quejó.

Un canal de vía a la costa acumula restos de basura y "olvido municipal" Leer más

Para Adriana Muñoz, quien reside cerca del parque de Los Ceibos, es una pena que la Alcaldía no trabaje más para dar seguridad a los barrios.

“Siempre dicen que es competencia del Gobierno, que ayudan con herramientas; pero este barrio que es hermoso, que finalmente logró tener vida y llenarse de cafeterías y comercios, ahora está otra vez sin gente sobre las veredas. Yo vi hace un par de semanas cómo los delincuentes entraron al patio de una vivienda a las 15:00. Pedí ayuda, marqué al 911 y nunca atendieron mi llamado. ¿Qué pasó? Robaron. Y este caso nada tiene que ver con los que reportan las familias de la calle Tercera. Y es que en cada cuadra ahora se perciben estos delitos. ¿Y la Policía? Guarda silencio. O se limita a decir que hace lo que puede”, expresó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!