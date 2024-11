Black Friday 2024: Las compras reprograman los horarios en centros comerciales

En Guayaquil, los centros comerciales se mueven al ritmo del Black Friday, uno de los eventos comerciales más destacados a nivel mundial y programado para este viernes 29 de noviembre, el día posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En Ecuador, como en muchos otros países, esta tradición se ha consolidado como una de las jornadas de descuentos más esperadas por los consumidores. Y por ello, según han dado a conocer ya algunos centros comerciales, se alterarán los horarios de apertura a fin de que todos los guayaquileños y visitantes, advierten, tengan la opción de hacer sus compras.

El pasado 24 de noviembre, los descuentos en Mall del Sol fueron de hasta el 70 %, lo que obligó -como publicó ya EXPRESO- a que decenas de personas se despertaran a las 3:00 para hacer filas y ser los primeros en aprovechar los descuentos cuando se abran las puertas.

Fanny Andrade, quien habita en la cuarta etapa de la Alborada, fue una de ellas. "El Mall abrió antes, a las 7:00 ya estuve adentro y pude comprar la tecnología que buscaba. Sin embargo hubo mucha gente, por lo que no alcancé ya a comprar zapatos y ropa deportiva, que es otro de los fines que tengo para esta fecha. Solo espero que los centros comerciales abran hasta tarde, por el trabajo se me complica incluso ir a las 19:00", señaló.

Frente a ello, son algunos espacios los que han decidido que sean las compras las que dicten el reloj.

¿De qué manera cambian los horarios?

Mall del Sol

Según el comunicado oficial, desde el viernes 29 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre, de 9:00 a 22:00 (una hora antes de lo previsto) los clientes podrán llevarse hasta el 50 % de descuento en mercadería de locales participantes. Además el parqueo será gratuito siempre que las compras registradas ese días sea superiores a $30 .

Policentro

En el Policentro, el viernes 29 y sábado 30 de noviembre la atención se extenderá por una hora. Abrirá a las 10:00 y cerrará sus puertas a las 21:00 y no a las 20:00; mientras que el domingo 1 de noviembre, el centro comercial abrirá una hora antes.

Malecón 2000

Durante esta semana, el Centro Comercial Malecón atenderá por una hora más. Desde el lunes 25 de noviembre al domingo 1 de diciembre atenderá en horario extendido de 10:00 a 21:00. Las tiendas, según anuncia la entidad en un comunidad, tendrán promociones en su mercadería hasta del 50% de descuento en las líneas de tecnología, calzado, ropa y comida.

En los espacios de diversión, Safari Xtreme, Safari Kids y Safari Zone; por cada recarga en la tarjeta Safari de $ 10 los usuarios recibirá $ 20 en todos los juego

En las tiendas de los distintos centros comerciales de Guayaquil se anuncian desde ya los descuentos. FRANCISCO FLORES

¿Qué significa el Black Friday en Ecuador?

Conocido como el 'Viernes Negro', esta fecha marca el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas. Durante este día, tiendas físicas y virtuales en todo el país ofrecen promociones y descuentos significativos en una amplia variedad de productos, desde tecnología y moda hasta electrodomésticos y juguetes.

En Ecuador, el Black Friday no se limita a una sola jornada. Muchas empresas extienden las ofertas a lo largo de toda una semana, conocida como la “Semana del Black Friday”, o incluso durante todo el mes de noviembre.

Los descuentos generan expectativa

Para los usuarios resulta interesante esta fecha por los descuentos que se hacen, pero esperan que sean superiores al 50 %, como pasa en otros países del mundo como Estados Unidos, Panamá y México.

"Siempre tengo la impresión que aquí los descuentos no son tan reales, en Panamá y México son una locura. No cito a Estados Unidos porque ya todos saben que allá es una ganga. Sin embargo espero que de verdad hallemos ofertas interesantes. Es una buena forma de promover el consumo, las ventas y ganar todos: las marcas y las familias", señaló Isabel Maroto, residente de La Garzota que el próximo 29 de noviembre se volcará a las jugueterías en busca de regalos para sus niños.

De forma similar opinó Lina Alarcón, quien desde ya está tomando nota del precio real de determinados artículos para compararlos el día oficial del Viernes Negro. "Quiero ver si realmente se cumple con la tendencia. Si lo hacen tendrán una fiel seguidora y compradora; y si no, viviré decepcionada. Que las compras no me fallen. Mi familia y amigas están al tanto de esto que estoy haciendo. Todos pendientes para pegarse el brinco a una de las plazas y comprar o detenerse", señaló.

