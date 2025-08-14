Crimen en un local de compra y venta de autos en La Garzota: ¿quién era la víctima?

Varias detonaciones alarmaron a los residentes de esa zona del norte de Guayaquil, la tarde del miércoles 13 de agosto

Un hombre fue asesinado en un local de compra y venta de carros ubicado en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, este miércoles 13 de agosto.

Un hombre fue asesinado en la tarde del miércoles 13 de agosto dentro de un establecimiento ubicado en la avenida Hermano Miguel, entre las ciudadelas Ietel y Garzota, en el norte de Guayaquil.

El hecho violento sucedió en la puerta de ingreso de un patio de compra y venta de vehículos, en su mayoría de alta gama, cerca de las 17:30.

Según uno de los moradores, cuatro detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas. "Nos asustamos y primero nos pusimos a buen recaudo, pero cuando pudimos salir ya nos enteramos que habían matado a alguien", dijo uno de los vecinos.

Junto a este morador, otros residentes se acercaron para informarse sobre el crimen y recalcaron que estaban aterrados por los disparos que escucharon.

Durante las pericias, policías revisaron un vehículo de alta gama

Luego de que el equipo de Medicina Legal levantó el cuerpo, los agentes de Criminalística fueron los responsables de revisar un vehículo de marca BMW parqueado en los exteriores del local. Este permaneció abierto por más de 30 minutos mientras los investigadores revisaron todas las partes y asientos del mismo.

La esposa del dueño del establecimiento dio la alerta a la Policía encontrándose en el Terminal Terrestre de Guayaquil, a menos de 10 minutos del sitio del ataque.

Una fuente policial detalló a EXTRA que la mujer llamó al sistema ECU-911 para avisar sobre detonaciones de arma de fuego en el local de su pareja, situación que fue avisada por un amigo a través de una llamada teléfono, y alegó no conocer detalles de lo sucedido.

Un hecho de violencia se registró en La Garzota, en el norte de Guayaquil, la tarde de este miércoles 13 de agosto. CARLOS KLÍNGER

Asesinato en La Garzota: ¿quién era la víctima?

Luego de obtener la información de parte de la misma mujer, la víctima fue identificada. El hombre, de nombres Jordy Garrido Catagua, de 32 años, era un cliente habitual del patio de vehículos usados y desconocía las circunstancias en las que había sucedido el crimen.

En la red social Instagram, un perfil con el nombre de la víctima se identificaba con el negocio de compra y venta de vehículos en la ciudad de Portoviejo (Manabí), además de no contar con antecedentes penales, según el sistema virtual de la Función Judicial.

Los moradores, por otro lado, aseguraron que no sería el primer atentado que se suscita en el establecimiento. Supuestamente, hace un años, ellos conocieron que un ataque a balas e intento de secuestro se registró en el mismo lugar.

