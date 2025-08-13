Expreso
marcela aguiñaga guayas
Marcela Aguiñaga lidera el proyecto en Guayas.X

Videoanalítica para reducir la inseguridad en Guayas: ¿Realmente funciona?

La Prefectura del Guayas instala un sistema para detectar delitos en tiempo real en vías estatales concesionadas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, defendió este 13 de agosto la implementación de un sistema de videoanalítica con inteligencia artificial (IA) para vigilar la red vial estatal de la provincia.

La autoridad indicó que el proyecto piloto se desarrolla en la carretera Guayaquil–Cuenca, una ruta estatal concesionada y actualmente administrada por la Prefectura. Según Aguiñaga, la inversión en este sistema “ya está dando resultados positivos”, pues ha permitido rescatar a personas secuestradas en la red vial.

Actualmente, 15 nodos con más de 60 cámaras monitorean 80 kilómetros. El plan contempla extender el sistema a rutas con altos índices de violencia, como El Triunfo–Bucay y El Empalme–Balzar.

¿Qué detecta el sistema?

De acuerdo con la Prefectura, la tecnología identifica placas, vehículos robados y genera alertas automáticas. Además, personal de la entidad trabaja en el ECU911 para coordinar respuestas rápidas.

El sistema cubre 81,73 kilómetros en las vías concesionadas Durán–Boliche y Durán–Tambo, hasta el corredor del sector Tamarindo, límite con la provincia del Azuay. Cada nodo incluye cámaras fijas lectoras de placas y una cámara PTZ para visión panorámica y detallada. 

Esto permite un análisis inteligente de imágenes en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos, controlar el flujo vehicular y emitir alertas tempranas a las autoridades.

Características, de acuerdo con la Prefectura del Guayas

  • · 15 nodos con 4 cámaras cada uno conectados al ECU 911 Samborondón.
  • Diseñado para supervisar el tránsito, generar alertas automáticas y apoyar operativos de seguridad.
  • Detección de vehículos sin placas, desvíos de ruta o tiempos anómalos.
  • Generación temprana de alertas para posterior atención de las fuerzas del orden.

