Costa de Marfil vs Camerún: alineaciones y dónde ver EN VIVO Copa Africana 2025

Con figuras como Franck Kessié, Amad Diallo, Christian Kofane y Bryan Mbeumo, el partido promete emociones desde Marrakech

Costa de Marfil busca la clasificación a los octavos de la Copa Africana de Naciones 2025.

Costa de Marfil y Camerún protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Africana de Naciones 2025, con la clasificación a los octavos de final como principal objetivo.

Ambos seleccionados llegan con confianza tras ganar en su debut y saben que una nueva victoria los dejaría muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente fase del torneo continental.

El partido se disputará este domingo 28 de diciembre de 2025, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el Gran Estadio de Marrakech, Ouahat Sidi Brahim.

Costa de Marfil es el actual campeón de la Copa Africana de Naciones. Cortesía

Costa de Marfil: líderes del grupo con un debut triunfal

Costa de Marfil, dirigida por Emerse Faé, llega como líder del grupo con tres puntos, luego de imponerse por 1-0 a Mozambique en su primer encuentro.

Entre los nombres destacados aparecen los extremos Amad Diallo y Yan Diamonde, además del experimentado volante Franck Kessié, llamado a ser el eje del mediocampo.

La alineación de Costa de Marfil: Fofana; Doué, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessié, Fofana, Sangaré; Diallo, Diamonde y Bayo.

Camerún: los Leones Indomables buscan asegurar su pase

Por su parte, Camerún, bajo la conducción del técnico David Pagou, ocupa la segunda posición del Grupo F tras vencer 1-0 a Gabón en su estreno.

Los Leones Indomables llegan motivados y conscientes de que un triunfo ante Costa de Marfil podría sellar su clasificación anticipada.

Sus principales cartas ofensivas son los delanteros Christian Kofane y Bryan Mbeumo, acompañados por el despliegue y visión del volante Carlos Baleba.

Alineación de Camerún: Epassy, Malone, Kotto, Tolo, Tchamadeu, Namaso, Baleba, Ebong, Yongwa, Mbeumo y Kofane.

Cómo ver EN VIVO Costa de Marfil vs Camerún desde Sudamérica

Para los aficionados de Ecuador y Sudamérica (excepto Colombia), el encuentro se podrá seguir EN VIVO a través del canal de YouTube de Claro Sports.

