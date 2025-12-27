Emelec consulta por Radamel Falcao y sueña con un fichaje en 2026 ¿Llega al Bombillo?

El delantero colombiano Radamel Falcao estaría en la órbita de Emelec, según información de periodistas colombianos

Emelec comienza a mover sus fichas con miras a la temporada 2026 y uno de los nombres que sacude el mercado de pases es nada menos que Radamel Falcao García.

El delantero colombiano aparece en el radar del club eléctrico como una de las principales opciones para reforzar la delantera, según información que llega desde Colombia.

Desde Colombia confirman el interés de Emelec por Falcao

De acuerdo con el periodista César Augusto Londoño, comunicador de Caracol Radio y AS Colombia, el interés del Bombillo por el atacante de 39 años es real.

Falcao todavía no piensa en retirarse del fútbol profesional. archivo

Aunque todavía no existiría un contacto directo con el jugador, sí se habrían realizado consultas formales para conocer su situación y la viabilidad de una posible incorporación.

“Es real el interés de Emelec por Falcao García, que no ha dejado de entrenar desde su salida de Millonarios y busca seguir en la actividad. Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”, señaló Londoño en su cuenta de X.

Falcao quiere seguir jugando

Falcao se encuentra sin equipo desde su salida de Millonarios, en julio pasado. Pese a no haber cerrado un nuevo contrato, el 'Tigre’ se ha mantenido entrenando de forma individual, con el claro objetivo de regresar al balompié profesional.

El propio Falcao despejó cualquier duda sobre su futuro durante el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, disputado el sábado 20 de diciembre. Allí fue contundente sobre su deseo de continuar en actividad.

“Quiero jugar, voy a jugar, pero aún no sé dónde”, declaró el goleador colombiano, quien disputó su último partido oficial el 19 de junio.

Emelec no estaría solo en la carrera

Sin embargo, el fichaje de Falcao no sería sencillo. El Bombillo tendría competencia directa desde Argentina. Según reveló el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, Gimnasia y Esgrima de La Plata también estaría interesado en sumar al delantero colombiano para la temporada 2026.

La experiencia, jerarquía y liderazgo de Radamel Falcao lo convierten en un objetivo atractivo para varios clubes del continente. Mientras tanto, en Guayaquil crece la expectativa por una negociación que, de concretarse, sería uno de los movimientos más mediáticos del fútbol ecuatoriano.

