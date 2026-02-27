Vagón del ferrocarril en Malecón 2000 fue restaurado: así puedes visitarlo

El vagón histórico del Malecón 2000 fue rehabilitado y vuelve a exhibirse como pieza ornamental en Guayaquil

Malecón. El espacio vuelve a estar disponible para la ciudadanía, informó el Municipio.

El vagón del ferrocarril del Malecón 2000 vuelve a ser parte activa del paisaje urbano de Guayaquil. Tras varios meses en estado de deterioro y sin uso visible, la pieza histórica fue rehabilitada y ya puede apreciarse nuevamente en su espacio habitual.

Durante años, el vagón permaneció cercado con murales debido a su estado. Sin embargo, a finales de 2025 se ejecutaron trabajos para su rehabilitación y conservación.

Según informó la Fundación Malecón 2000 a EXPRESO, el vagón es netamente ornamental y no tiene acceso a su interior, por lo que los visitantes pueden observarlo y tomarse fotografías únicamente desde el exterior.

¿Cuál es el horario para visitar el vagón?

La entidad detalló que el vagón “está en exhibición como otro elemento dentro del Malecón 2000 en su horario habitual”. El espacio está abierto al público de 07:00 a 23:00.

Esta pieza emblemática rinde homenaje al antiguo servicio ferroviario que conectó la sierra y la costa durante el siglo XX. Con una extensión de 14,75 metros, el vagón es una semblanza de un coche de la extinta Empresa Nacional de Ferrocarriles del Ecuador.

El vagón forma parte del diseño arquitectónico original del proyecto Malecón 2000, que incorporó rieles y un andén con pérgola para resaltar su valor histórico dentro del recorrido turístico.

El vagón fue restaurado. Cortesía

La intervención incluyó limpieza, tratamiento de madera y metal, refuerzo estructural y recuperación de piezas originales, asegurando la integridad de los materiales y acabados.

Además, se rehabilitó el entorno paisajístico, incluida la pileta (que funcionará con horarios rotativos) y el andén de la estación, mejorando la experiencia visual y patrimonial del espacio.

