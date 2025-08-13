Expreso
  Guayaquil

Operativo Daule.
El Ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, participó del operativo.CORTESÍA

Operativo masivo en Daule tras matanza en La Aurora: esto fue lo que ocurrió | VIDEO

Los ministros del Interior y de Defensa participaron del operativo que tuvo más de 300 efectivos del bloque de seguridad 

Luego del violento doble asesinato ocurrido el pasado 9 de agosto en la urbanización Málaga 2, en La Aurora, cantón Daule, el temor volvió a apoderarse de los moradores.

 La creciente preocupación ciudadana y las críticas por la falta de acciones inmediatas llevaron a que las autoridades nacionales ejecuten un operativo de gran escala en la zona.

Detalles del operativo realizado en Daule

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el ministro del Interior, John Reimberg, encabezaron la intervención, que se desarrolló este 13 de agosto con la participación de más de 300 efectivos militares y policiales. El objetivo: frenar las actividades de grupos criminales que operan en este sector estratégico.

Asesinato en Málaga 2 Daule

Dos muertos tras ataque armado en Málaga 2: esto se conoce de los fallecidos

Loffredo explicó que Daule se ha convertido en un punto táctico para el crimen organizado. “Su ubicación lo convierte en un nudo donde confluyen vías provenientes de la Sierra y del Oriente, rutas que son utilizadas para el tráfico de droga y de armas”, afirmó. Según el funcionario, esta condición geográfica facilita que los alrededores sean usados para ocultar cargamentos ilícitos.

Por su parte, el ministro del Interior detalló que bandas delictivas compiten por el control de estos corredores, lo que ha derivado en hechos de violencia como el registrado en Málaga 2. “Esta operación masiva busca asfixiar las actividades de estas organizaciones”, indicó.

Las autoridades informaron que el operativo incluyó la instalación de puntos CAMEX (control de armas, municiones y explosivos) en varios sectores de Daule, además de patrullajes y allanamientos simultáneos.

Loffredo enfatizó que su presencia en el sitio no es simbólica, sino de supervisión directa. “Nuestra labor es verificar que los operativos se ejecuten conforme a lo planificado, apoyar a las tropas y conocer de primera mano las necesidades en territorio”, manifestó, resaltando que el actual gobierno busca mantenerse activo en las zonas de mayor conflicto.

¿Cómo ocurrió la matanza en Málaga 2?

La Aurora desarrollo.

La Aurora, en Daule: Se construye un centro comercial y tres supermercados

La madrugada del sábado 9 de agosto quedó marcada por un violento ataque en una vivienda de dos pisos en Málaga 2, ubicada en el kilómetro 15 de la vía a Salitre, cantón Daule.

Dos hombres, identificados como Jairo Oswaldo Beltrán Betancourt (27) y Enrique Arturo Postes Romero (36), fueron asesinados a balazos. El crimen, captado por cámaras de seguridad, mostró cómo cinco sujetos armados irrumpieron en el inmueble, sometieron a las víctimas y a sus familiares, y abrieron fuego en varias ocasiones.

De acuerdo con el testimonio de la conviviente de Postes, los agresores exigieron dinero y objetos de valor. Tras un forcejeo, dispararon contra los hombres. Beltrán fue encontrado sin vida en la planta baja, mientras que Postes murió en el segundo piso.

El hecho conmocionó a la comunidad y encendió las alarmas sobre la escalada de violencia en La Aurora, donde las autoridades intentan recuperar el control mediante acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Daule inseguridad
La situación está tensa en Málaga. Recientemente hubo un doble crimen.CORTESÍA

