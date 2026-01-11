Handy 2: así funciona el dispositivo de placer masculino presentado en el CES 2026

En el CES 2026 de Las Vegas, EXPRESO conversó con una de las voceras de Handy. Esto fue lo que nos contó

Handy 2 permite programar velocidad, profundidad y ritmo, sincronizarse con videos y realidad virtual mediante HandyTube y conectarse a distancia.

Handy 2 es un masturbador automático inalámbrico presentado en el CES 2026 de Las Vegas que permite programar velocidad, profundidad y ritmo, sincronizarse con videos y realidad virtual mediante HandyTube y conectarse a distancia. Llega en versiones Regular y Pro, con mejoras en motor, batería y un sistema modular de accesorios.

Ella está en un huso horario. Él, en otro. Se ven por videollamada, se cuentan el día, se ríen, pero hay algo que no cruza la pantalla. La intimidad queda suspendida entre vuelos caros y agendas que no coinciden. Para muchas parejas a distancia, el deseo sigue ahí; lo que falta es cercanía. En ese vacío, la tecnología empieza a ofrecer respuestas.

En el CES 2026, realizado en Las Vegas del 6 al 9 de enero, EXPRESO habló con una de las voceras de The Handy, la empresa detrás de Handy 2, su nueva generación de placer masculino programable. El mensaje fue claro: no se trata de reemplazar el encuentro real, sino de acompañar la intimidad cuando la distancia manda.

Qué es Handy 2 y cómo funciona

Handy 2 es un masturbador automático que no vibra. Su mecánica se basa en empujes hacia adelante y atrás, con control total sobre velocidad, profundidad (stroke) y ritmo. El usuario decide cómo se mueve: lento o rápido, corto o profundo. El placer se programa.

Con la integración de realidad virtual, Handy 2 sincroniza imagen y movimiento, creando una experiencia inmersiva donde lo que ocurre en pantalla se traduce en sensaciones reales, incluso a distancia. Giannella Espinoza

La actualización más visible frente a la primera versión —lanzada hace cinco años— es que ahora es inalámbrico, con un motor más potente y silencioso y un stroke más largo, que amplía el rango de movimiento.

Dos versiones: Regular y Pro

Durante la entrevista con EXPRESO en el CES, la vocera explicó que Handy 2 llega en dos modelos:

Regular: hasta 1 hora de batería.

Pro: más de 5 horas de autonomía y una función extra: overclock del motor.

El overclock permite liberar la potencia máxima del motor. La advertencia es directa: al activarlo, se pierde la garantía, y solo está disponible en el modelo Pro.

HandyTube y el placer sincronizado

El ecosistema se completa con HandyTube, una plataforma donde el dispositivo se sincroniza con videos. Lo que ocurre en pantalla se traduce en movimientos reales del aparato, alineando imagen y cuerpo. También es compatible con realidad virtual y control remoto, lo que habilita experiencias a distancia, pensadas especialmente para parejas separadas por kilómetros.

Un ecosistema que convierte el uso en hábito

Handy 2 incorpora un sistema click-on que permite acoplar accesorios de forma rápida: fundas internas de distintos tamaños, piezas de mantenimiento, productos de limpieza y lubricantes. La lógica, según la marca, es construir todo un ecosistema, “convirtiendo un producto en un hobby”.

El nuevo motor de Handy 2 ofrece mayor potencia, un movimiento de empuje más largo y un funcionamiento más silencioso. Giannella Espinoza

Precios y dónde conseguirlo

Handy se vende en su página web oficial y en Amazon, aunque la empresa recomienda comprar directamente en su sitio, donde suelen ofrecer mejores precios.

Handy 1: 50 % de descuento, desde 84 dólares.

Handy 2 Regular: alrededor de 299 dólares.

Handy 2 Pro: cerca de 499 dólares, según versión y accesorios.

Tecnología íntima para tiempos modernos

Para las parejas a distancia, Handy 2 no es una promesa romántica, pero sí una herramienta tecnológica: programable, repetible y precisa. En el CES 2026 quedó claro que el placer masculino también entra en la lógica de los gadgets conectados, con autonomía, potencia y un ecosistema pensado para personalizar la experiencia.

