Así será el toque de queda en Quevedo y Babahoyo este martes 17 de marzo

Estas dos ciudades pertenecen a la provincia de Los Ríos, una de las tres incluidas en el decreto suscrito por Daniel Noboa

Babahoyo, que enfrenta una severa crisis por las inundaciones, es una de las ciudades incluidas en el toque de queda parcial, decretado hasta el 31 de marzo de 2026.

La provincia de Los Ríos es una de las tres en las que rige, desde el pasado domingo 15 de marzo de 2026, un toque de queda parcial. También ocurre en Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Su capital, Babahoyo, enfrenta la crisis de las inundaciones, mientras Quevedo es considerada una de las ciudades más peligrosas de la provincia, debido al alto índice de criminalidad.

Con las restricciones a la movilidad, que van desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente, el Gobierno de Daniel Noboa espera reducir los delitos.

¿Quiénes pueden circular durante el toque de queda?



En el Decreto Ejecutivo 329, emitido por Noboa, se establecen tres excepciones a la circulación:

Personal de salud de la red pública y privada Miembros de la fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y Funcionarios vinculados a la gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Excepción durante el toque de queda



Se autoriza la movilización durante las horas de restricción, siempre que se acredite ante las autoridades de control que pertenece a personal de emergencia.

Sanción en el toque de queda



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El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 282, registra el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La sanción para quienes circulen durante el toque de queda, va de uno a tres años de privación de la libertad.

Durante la primera jornada del toque de queda, entre la noche del domingo 15 de marzo y las primeras horas del lunes 16, el Gobierno reportó la detención de un ciudadano en Quevedo, quien portaba un arma de fuego y sustancias sujetas a fiscalización.

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