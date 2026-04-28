¿El PSC recuperará Guayaquil en las seccionales? Esto dijo Jaime Nebot sobre las candidaturas

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El exalcalde y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, delineó lo que considera que debería tener un buen candidato para Guayaquil, pero evitó referirse a posibles postulantes de su partido político.

El líder político señaló, en una entrevista con Ecuavisa este 28 de abril de 2026, que Guayaquil debe volver a ser una ciudad segura, ordenada y libre, tanto en lo político como en lo económico.

“El pueblo de Guayaquil, por encima de las diferencias políticas, tiene coincidencias y extraña lo que era Guayaquil. Ese sentimiento cívico debe impulsar buenos candidatos”, manifestó.

¿Esos candidatos vendrán del PSC?

Nebot fue consultado sobre si el PSC tenía listo el candidato para la Alcaldía de Guayaquil. Entre los perfiles que se han barajado aparecen nombres como el del exasambleísta Jorge Acaiturri, el exministro de Gobierno Henry Cucalón y el también exlegislador Vicente Taiano.

Sin embargo, Nebot evitó adelantar posibles candidaturas. “Se va a quedar con la curiosidad porque no tengo ningún candidato. Los candidatos, hombre o mujeres que sean, serán los que deban representar esa corriente capaz de servir y volver a ser a esta ciudad como lo que es: un aurora que no admite ocaso”, señaló.

Sobre los problemas en Guayaquil

Para el líder del PSC, Guayaquil enfrenta dos crisis: una que tiene que ver con la propia ciudad y otra derivada de lo que ocurre en el país. “Hemos vuelto a una situación política que no sucedía hace 35 años respecto de la Alcaldía, la Prefectura; una ciudad a la deriva, acongojada, con una autoestima casi inexistente”, señaló.

Aseguró que un tema importante era analizar qué pasa con la administración en Guayaquil. Habló de la falta de dinero para invertir, pero no solo señaló al Gobierno por la entrega de recursos, sino también la falta de gestión mediante alianzas con el sector privado y organismos multilaterales.

“El Gobierno tiene la obligación de entregar una plata que debía entregar en billetes, a tiempo y completa. Y no hace ninguna de las tres cosas desde hace mucho tiempo”, señaló Nebot. También dijo que el “buen administrador no se deja hacer eso”.