¿Qué pasó con los líderes políticos en Ecuador? Las posibles razones detrás de su 'desaparición'

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Nebot reapareció en Guayaquil tras meses de silencio para disertar sobre el futuro de Ecuador.

Expertos analizan por qué figuras como Lasso y Moreno evitan el debate público para reducir su desgaste.

La falta de carisma y conexión ciudadana impide que exlíderes mantengan impacto en la opinión nacional.

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, reapareció en la escena pública con su ponencia “Un Ecuador para todos”, rompiendo meses de silencio mediático. Mientras figuras como Guillermo Lasso y Lenín Moreno mantienen un bajo perfil tras sus mandatos, el retorno de Nebot plantea dudas sobre la falta de nuevos liderazgos y las estrategias de repliegue que utilizan los políticos para evitar el desgaste de su imagen ante la opinión pública.

Nebot y la duda sobre los liderazgos políticos

Tras permanecer varios meses fuera del radar de la opinión pública, el exalcalde de Guayaquil y líder del PSC, Jaime Nebot, reapareció el 11 de abril de 2026 para retomar los micrófonos y disertar sobre “un Ecuador para todos”.

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Aunque su ponencia generó opiniones divididas -pues parte de la audiencia esperaba que se refiriera al presidente Daniel Noboa y a temas de coyuntura-, su retorno planteó una interrogante tan relevante como sus motivaciones: ¿dónde están los demás líderes políticos y por qué callan?

Ecuador ha sido testigo de diversas figuras que emergen en momentos determinados, pero que, al dejar el poder o el foco de atención, se apagan. Sus intervenciones se reducen a apariciones contadas y comentarios puntuales sobre la realidad nacional, o simplemente desaparecen del mapa público.

El exalcalde Aquiles Álvarez, ahora detenido en la Cárcel del Encuentro, era una voz crítica con el presidente Daniel Noboa.Tomada del X de Aquiles Álvarez

El repliegue de las figuras políticas

A pesar de que exmandatarios o exlegisladores son vistos como referentes de quienes se esperan análisis y respuestas, Caroline Ávila, académica y experta en comunicación estratégica, señala que existen varias razones por las cuales un líder decide mantenerse al margen.

Una de ellas es la intención de evitar el desgaste, especialmente tras una salida reciente del poder. El expresidente Guillermo Lasso, quien lideró la oposición al correísmo por una década y tuvo una gestión interrumpida, es un ejemplo de ello, comenta Ávila.

“Él necesita desinfectar, en términos metafóricos y entre comillas, la imagen con la que salió que fue bastante baja. Y lo hace a partir de una narrativa técnica y con el tema de las becas, que es otro tipo de participaciones de tipo social-educativo”, comenta.

Lo mismo aplica para casos como el del expresidente Lenín Moreno o la exministra de Gobierno, María Paula Romo, quienes coincidieron en la misma administración. Los cuestionamientos y el estigma de la traición (como el correísmo califica a Moreno) dificultan una presencia constante en el debate.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa tiene mayor control sobre el discurso político ante la debilidad de las voces políticas que lo cuestionan.Cortesía: Presidencia.

¿Existe una falta de nuevos liderazgos en Ecuador?

Si bien Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), reconoce que muchos prefieren el repliegue por cuestionamientos de diversa índole, enfatiza que no es una regla general. De hecho, señala que figuras como los expresidentes Osvaldo Hurtado y Lucio Gutiérrez, o exautoridades como Henry Cucalón, se mantienen vigentes en distintos espacios de opinión.

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Sin embargo, Moscoso admite que el problema no radica en la falta de referentes, sino en el menor impacto de sus acciones y discursos. “Lamentablemente no hay líderes que perduren en el tiempo con demasiada facilidad”, explica, añadiendo que el carisma juega un rol determinante.

Las claves para ser escuchados

“Hay otros líderes que no son tan carismáticos. Lucio Gutiérrez no es carismático, por ejemplo. Pero ahí tenemos el ejemplo de Rafael Correa que no está aquí, pero que sus declaraciones siempre son tomadas en cuenta también, aunque no sea candidato a nada”, acota Moscoso.

En ese sentido, Ávila precisa que la trascendencia de un líder depende de su conexión y simpatía con la ciudadanía. “Se necesita un relato clarísimo de lo que la gente requiere para poder hablar desde el sentido común, hablar desde esa conciencia local, desde esa fuerza de lo que la ciudadanía necesita y creo que hasta ahora ningún político ha sido capaz de hacerlo”, concluye.