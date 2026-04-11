Nebot irrumpe con eje en seguridad, cuestiona a la justicia y deja señales políticas en Guayaquil

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jaime Nebot Saadi fue alcalde de Guayaquil por 18 años, desde el año 2000 hasta 2019.

El Partido Social Cristiano (PSC) administró Guayaquil por 31 años; su última figura en el Sillón de Olmedo fue Cynthia Viteri.

El PSC perdió la Alcaldía del puerto principal en 2023, tras la derrota de Viteri, quien buscaba la reelección; ganó Aquiles Álvarez, quien fue candidato de la Revolución Ciudadana y RETO.

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, convocó a políticos de diversas corrientes en el Centro de Convenciones de la ciudad, en el norte porteño. En ese escenario presentó su conferencia titulada ‘Un Ecuador para todos. Visión ciudadana, no partidista’.

A la cita fueron empresarios de Guayaquil y la provincia, líderes gremiales y representantes barriales. También, miembros de su organización política en la ciudad, como de otras tiendas políticas.

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Previo al inicio del evento, en el salón se repetía a viva voz que se trataba de “un encuentro ciudadano sin afiliaciones políticas”. Entre los asistentes estuvo el cardenal Luis Cabrera, a quien Nebot le expresó que “vamos a asegurar que Dios siga bendiciendo y ayudando a los ecuatorianos, pero el trabajo que nos toca a nosotros no lo va a hacer nadie, sino el pueblo ecuatoriano”.

Voces previas y respaldos

Antes de la aparición en escena del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, una pantalla gigante proyectó varios videos introductorios. En uno de ellos apareció Jan Topic, excandidato presidencial que ha manifestado su interés por la Alcaldía de Durán.

También se dio lectura a una carta de Otto Sonnenholzner, mientras que en otro audiovisual se difundieron declaraciones de Patricio Alarcón, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Todos coincidieron en la necesidad de construir un nuevo Ecuador y en visibilizar los problemas que afectan a la ciudadanía.

El cardenal Luis Cabrera estuvo entre los invitados que se sentaron en primera fila, en la conferencia del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.Miguel Canales León

“He venido a cumplir con mi deber”

Durante su intervención, Nebot aclaró que su participación no responde a intereses personales. “Yo no he venido a pedir nada para mí; hace muchos años no lo hago, así que quienes no podían dormir ya pueden hacerlo”, sostuvo.

El exburgomaestre afirmó que su presencia obedece a un compromiso con el país. “He venido simplemente a cumplir con mi deber”, enfatizó.

Ese deber, explicó, implica pensar más allá de lo individual y enfocarse en el bienestar colectivo. “Es preocuparse siempre por el presente y el futuro de los demás”.

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Seguridad y temor ciudadano

Su intervención también se centró en la seguridad y aunque reconoció los esfuerzos estatales, advirtió que estos aún son insuficientes frente a la magnitud del problema. Expresó que la ciudadanía “tiene miedo del secuestro que se ha industrializado y tiene miedo la vacuna, que ya es un problema gigante”.

El exfuncionario alertó que cinco ciudades ecuatorianas, incluida Guayaquil, figuran entre las más peligrosas del mundo. Por lo que manifiestó que “hay mucho por hacer todavía”, insistió al describir el escenario de violencia.

Según el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el temor ciudadano no se limita al narcotráfico. Aseguró que este miedo se extiende a delitos como asesinato, femicidio, violación y secuestro.

Frente a este escenario, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, planteó endurecer las penas y eliminar medidas sustitutivas para delitos graves. Además, propuso sancionar a jueces y fiscales que liberen delincuentes en contra de la ley, equiparando sus castigos a los de los infractores e inhabilitándolos de por vida para ejercer la función pública.

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Apagón en medio del discurso

Durante su intervención, el exburgomaestre también provechó para referirse a los apagones eléctricos. En medio de su discurso, el salón quedó a oscuras y solo se observaban los celulares alzados que registraban la escena.

El corte duró menos de un minuto y fue seguido por el encendido de un generador. “Esto es un boicot, esto es peor que el boicot; este es el día a día”, expresó Nebot, mientras pedía al público “no se me emocionen” ante los chiflidos.

Llamado a reformas estructurales

En materia de seguridad, insistió en que la Policía requiere respaldo integral del Estado. “La Policía sola no puede, pero sin Policía tampoco hay seguridad”, afirmó al demandar inversión en tecnología, logística y apoyo moral.

Asimismo, abordó las crisis en educación y salud y planteó la necesidad de soluciones estructurales. “Todo tiene solución”, sostuvo, al exhortar a los ciudadanos a asumir su rol en la defensa de la democracia.

Consignas al cierre

Al cierre del evento, simpatizantes corearon consignas a su favor. “Nebot, amigo, Guayaquil está contigo”, “Nebot, amigo, Guayaquil quiere que regreses” y “Nebot presidente” fueron algunas de las frases que se escucharon en el recinto.