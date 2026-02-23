Partido Social Cristiano buscará reconquistar Guayaquil

Para Alfredo Serrano, la situación legal de Aquiles Álvarez reconfiguraría el escenario político de la urbe porteña

Luego de 31 años, el PSC perdió, en urnas, la administración de Guayaquil.

El Partido Social Cristiano (PSC) tiene en la mira recuperar sus bastiones en Guayas. Alfredo Serrano, presidente de la Lista 6, conversó con EXPRESO y aseguró que los errores cometidos en las seccionales de 2023 no se repetirán.

El dirigente político indicó que la pérdida de la Alcaldía de Guayaquil fue vista como “un fracaso social”, pese a que la organización ganó en 31 cantones. Los socialcristianos administraron el puerto principal durante 31 años.

La derrota de 2023 y el nuevo escenario electoral

En 2023, Aquiles Álvarez llegó al Sillón de Olmedo tras ganar los comicios con el respaldo de Revolución Ciudadana y Renovación Total, al obtener el 39,87 % de los votos. En cambio, la candidata del PSC, Cynthia Viteri, alcanzó el 30,39 % y se ubicó en segundo lugar, lo que le impidió ser reelecta.

Sin embargo, la recuperación de la administración del Municipio de Guayaquil es uno de los principales intereses del PSC. Para ello, la organización analiza perfiles que puedan representarla y, a su vez, reconquistar el respaldo de la ciudad. Así también la Prefectura del Guayas.

El Partido Social Cristiano analiza que la figura con la que buscará la Alcaldía de Guayaquil no sea necesariamente militante de sus filas. Por ello, el partido contempla participar en la contienda con una persona que abrace el ideario socialcristiano y logre ampliar su base electoral.

El caso Álvarez y su impacto en las seccionales de 2027

No obstante, la posible ausencia del actual alcalde, Aquiles Álvarez, en los comicios de 2027 “cambia el tablero político, sin duda, es indiscutible”. El impacto en las urnas dependerá, según el análisis, del tiempo que permanezca en la cárcel mientras cumple prisión preventiva por el caso Goleada. Además, agrega Serrano, “no sabemos si el señor es culpable o inocente”.

Álvarez fue detenido en la madrugada del 10 de febrero de 2026, en su domicilio, con fines de formulación de cargos dentro del denominado Caso Goleada. En este proceso, la Fiscalía General del Estado investiga la presunta existencia de una red de delincuencia organizada dedicada al lavado de activos y a la defraudación tributaria.

Según la entidad, el esquema habría operado mediante un entramado societario orientado a delinquir y a defraudar al Estado. Las indagaciones apuntan a supuestas operaciones empresariales irregulares utilizadas para ese propósito.

Reacción del PSC al arresto del alcalde

El dirigente socialcristiano Alfredo Serrano afirmó que la forma en que fue arrestado el burgomaestre de Guayaquil es rechazada por el partido. A su juicio, durante el allanamiento se produjeron abusos que fueron presenciados por la cónyuge e hijos del alcalde.

Serrano cuestionó el carácter mediático del procedimiento y consideró que se expuso innecesariamente a la familia del funcionario. “Esas son cosas que no nos parecen apropiadas: ¿por qué tiene que haber tanto 'show' mediático? ¿Por qué se debe denigrar a las personas de esa forma?”, señaló.

