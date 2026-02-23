PSC perfila cuadros: legisladores dejarán sus curules, apuntan a las seccionales

Los dos políticos socialcristianos buscarán la titularidad en prefecturas, en los próximos comicios de 2027

Dos asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) dejarán sus curules para participar en las elecciones seccionales de 2027.

Las elecciones seccionales de 2027 ya están en la mira de distintos actores políticos, entre ellos autoridades que alcanzaron cargos de elección popular en los últimos comicios generales. En el Partido Social Cristiano (PSC), varios asambleístas analizan la posibilidad de postularse para funciones dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

En entrevista con EXPRESO, el presidente de la organización socialcristiana, Alfredo Serrano, señaló que dos asambleístas de la Lista 6 dejarán sus curules para participar en la contienda. Ambos legisladores aspiran a encabezar candidaturas a prefecturas en sus respectivas jurisdicciones.

Otto Vera, el primer perfil en Santa Elena

Uno de ellos es Otto Santiago Vera Palacios, oriundo de la Provincia de Santa Elena. Antes de llegar a la Asamblea, el dirigente socialcristiano se desempeñó como concejal del cantón Santa Elena y, posteriormente, fue electo alcalde de esa ciudad en dos periodos.

En 2023, Vera obtuvo una curul en la Asamblea Nacional en representación de su provincia. Más tarde, fue reelecto en los últimos comicios para el periodo legislativo 2025-2029.

Serrano ha señalado que, a diferencia de procesos electorales anteriores, en esta ocasión los aspirantes serán sometidos a procesos de verificación previos. Según explicó Alfredo Serrano, el objetivo es evitar que los representantes de la organización enfrenten cuestionamientos que los expongan al escarnio público.

El PSC respalda a Vera

No obstante, Vera ha sido señalado por la activista y exveedora ciudadana Monika Silva en relación con un presunto caso de tráfico de tierras en Santa Elena, cuando él era alcalde. Estas acusaciones han generado debate en el ámbito político local.

En defensa de Vera, Serrano sostuvo que las observaciones señaladas “fueron aclaradas en su debido momento y avaladas por la propia Contraloría General del Estado, de manera que es un tema saldado”. Con ello, el dirigente insistió en que no existen reparos pendientes sobre la trayectoria del legislador.

Serrano añadió que este caso también fue revisado internamente por la organización política antes de considerar una eventual candidatura. Según indicó, el partido ha evaluado el caso.

Otro de los asambleístas que prevé postular en los próximos comicios seccionales es Johnny Enrique Terán Barragán. A sus 30 años, el legislador fue electo en representación de la Provincia de Los Ríos.

Johnny Terán Barragán apunta a Los Ríos

El asambleísta buscará la Prefectura de Los Ríos, cargo que actualmente ocupa su padre, Johnny Enrique Terán Salcedo, quien dejará la función tras completar dos periodos consecutivos como prefecto. Terán Salcedo llegó al gobierno provincial en 2019 y fue reelecto en 2023.

En su trayectoria política, Terán Barragán fue concejal de Babahoyo, en 2019, y posteriormente asumió la Vicealcaldía de la ciudad. Desde 2021, forma parte de la Asamblea Nacional.

