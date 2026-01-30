Otto Vera responde por venta de terrenos a Bellitec: ¿hubo irregularidades?

El actual asambleísta y exalcalde de Santa Elena Otto Vera responde a los cuestionamientos por la venta de terrenos.

El exalcalde de Santa Elena y actual asambleísta del Partido Social Cristiano Otto Vera responde a los cuestionamientos por la venta de terrenos a Bellitec. Defiende su gestión y asegura que no hay ilegalidad en el cambio de una ordenanza que, en la práctica, abrió la puerta a la venta de terrenos del Municipio sin subasta.

¿Por qué en su Alcaldía y con apoyo del Concejo cantonal se decidió dar paso a la reforma que abrió la puerta a una venta de terrenos sin la necesidad de subasta?

De acuerdo a lo que faculta el Cootad a los consejos municipales, tenemos como una de las competencias exclusivas el poder modificar, actualizar o crear nuevas ordenanzas en cualquier momento. No dice que si tú hiciste una reforma de la ordenanza ahorita y después de dos meses la quieres cambiar, no dice el Cootad que hay tiempo límite. O sea, tú puedes cambiar la ordenanza en función del contexto que vive la sociedad. Estábamos atravesando un periodo complejo, me refiero a la pandemia. Habíamos iniciado un proceso de entrega de lotes de tierra a cerca de 8.000 ciudadanos con la finalidad de que pueda haber una dinamización de la economía.

¿El que se elimine la subasta no faculta al Municipio o al mismo alcalde para vender a quien quiera?

Toda la vida ha ocurrido eso y no es que la ordenanza lo prohíba. La ordenanza faculta a que sea el Concejo el que decida el momento en el que procede una venta directa dependiendo de las condiciones y proceda un proceso de subasta también, dependiendo de las condiciones. En ocasiones ha ocurrido, porque lo hemos visto en muchas otras partes, que de acuerdo al avalúo que se ha realizado de un bien, un lote cierto tiene un valor, pero las ofertas en un proceso de subasta la mayoría salen menos que lo que aspiras y entonces ¿quién va a perder? El Municipio. Entonces tienes que saber, y el Concejo debe saber, en qué momento es adecuado emprender un proceso de subasta y, principalmente, cuando un terreno es apetecible; sobre todo para el sector de desarrollo inmobiliario, lo cual no ocurrió en el caso de la venta de la tierra de Bellitec, porque no fue lo que estábamos promoviendo.

Ese terreno, de esas casi 750 hectáreas que el Municipio de Santa Elena le vendió a Bellitec, eran terrenos productivos declarados acuícolas. Porque las condiciones, de acuerdo al estudio que hizo el Municipio de Santa Elena, establecen claramente que esas no tenían posibilidad alguna de desarrollo inmobiliario.

¿La reforma a la ordenanza se planteó porque ya había un comprador?

No, porque de acuerdo a las condiciones locales que se vivían en la Municipalidad de Santa Elena, nosotros necesitábamos reactivar económicamente el Municipio y resolver un problema que era que no tenía muchos terrenos. El déficit habitacional era muy alto. La única forma de reactivarlo era que el Municipio busque alternativas para poder enajenar la mayor cantidad de terrenos que teníamos en ese momento. Repito: no es nada ilegal lo que nosotros hemos hecho.

Lo ha dicho: había una necesidad de vivienda. ¿Para qué enajena un terreno que no es apto para lo inmobiliario?

¿Qué hace la ciudad con un terreno que no puede desarrollar de forma inmobiliaria? ¿Lo tiene ahí? Si lo tienes ahí, no produce nada. Mientras que si se hace la enajenación, primero hay la posibilidad de que haya una inversión; aparte de que el inversionista no es cualquier caído de ningún lado. El que adquirió esas hectáreas es el segundo exportador más grande del Ecuador, que es la compañía Bellitec. Imaginen lo que hubiésemos provocado si no dábamos la facilidad para que ese terreno hubiese sido enajenado para que más tarde se generen esas plazas de trabajo.

"Cuando desconocen lo público y están siendo manoseadas por otras personas, intentan desprestigiar, y eso es lo que está pasando" Otto Vera, exalcalde de Santa Elena

Pero uno de los cuestionamientos es el precio al cual se vendió.

Ese terreno vendido generó 7.000.000 de dólares. Voy a comparar para demostrar que fue un precio absolutamente sobrevalorado al entorno o a proyectos de similares características que hay en la zona. Y le voy a dar ejemplos. En Chanduy, año 2022, este terreno de 43 hectáreas fue vendido por el Ministerio de Agricultura a un particular para desarrollo acuícola. El precio fue 27 dólares por hectárea.

Del total de hectáreas vendidas hay una parte sobre la cual reclama la familia Perrone. Dicen que desaparecieron sus códigos catastrales para dar paso a esto. ¿Qué responde?

Esos ya son temas administrativos. A mí Inmobiliar me entrega una escritura libre de gravámenes. Es decir, a usted alguien le vende la casa y le transfiere el dominio, usted firma la escritura y, obviamente, si está inscrita en el Registro de la Propiedad y está libre de gravámenes, la casa es suya. Ahora, usted la casa la va a vender y sale un tercero a reclamar. Lo que procede es que el señor que se crea afectado demande. Si la justicia mañana o más tarde le da la razón, se revocarán algunas cosas.

¿No reconoce que hay un historial de pertenencia de esos terrenos a favor de la familia Perrone?

No, porque a nosotros nos entregaron libre de gravámenes. Ellos iniciaron conflictos en el año 90. Desde ahí hasta acá, todas las acciones judiciales que han emprendido les han sido desfavorables.

Llama la atención una cláusula del contrato con Bellitec en la que se dice que el Municipio se compromete a iniciar las acciones legales para que se declare sin valor e ineficaz las inscripciones, escrituras y catastro que consten a nombre de la inmobiliaria Mar Azul, de los Perrone.

No estoy reconociendo nada. Cuando usted va a vender un bien, si al que le estás vendiendo dice que quiere una cláusula y estás seguro de que no tiene problemas el terreno, obviamente vas a aceptar, porque no estás cometiendo ilegalidad.

EXPRESO conversó con Mónika Silva, una de las personas que ha puesto sobre la mesa este tema. Dijo que a usted lo blinda un personaje peligroso. ¿Cuál es su reacción?

He escuchado muchas, digamos, expresiones de gente que desconoce lo público y que, lamentablemente, cuando desconocen lo público y están siendo manoseadas por otras personas, intentan desprestigiar, y eso es lo que está pasando en la actualidad. Yo soy político y los políticos estamos sujetos al escarnio público. No me quejo.

¿Hubo más dinero que el que se registró en escrituras por la venta de los terrenos? ¿Ese dinero llegó a concejales para dar paso al proceso?

Por tranquilidad pública, los funcionarios somos sujetos de análisis de la UAFE y del SRI. Así que hace rato la UAFE hubiese metido alguna acción, alguna alerta. Yo no soy gobiernista, por si acaso. Cada año, como funcionario, a mí me evalúan el patrimonio. No tiene ninguna observación.

¿Quién es Otto Vera?

Otto Vera es Ingeniero en Estadística e Informática por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. También tiene un doctorado en Administración de Empresas. Fue alcalde de Santa Elena en dos periodos; el último entre 2019 - 2022. Actualmente es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Como legislador, después de las elecciones anticipadas 2023, llegó a ocupar el cargo de primer vicepresidente de Parlamento.

