Colectivos de La Libertad cuestionan al alcalde Tamariz por fallida venta municipal

Continúa escalando la crisis política que sacude al cantón La Libertad tras el frustrado intento de venta de 93 hectáreas de un terreno municipal. La Cámara de Comercio de la Península confirmó que analiza presentar una solicitud de revocatoria del mandato contra el alcalde Francisco Tamariz Guerrero, a quien señalan como principal responsable de este proceso que ha generado desconfianza y una profunda fractura con la ciudadanía.

Patricio Amaya, presidente del gremio comercial, indicó que ya se ha iniciado la recopilación de la información y documentación necesaria para cumplir con los requisitos legales y dar paso a la revocatoria, contemplada en la normativa electoral. Aunque reconoce que los plazos podrían no ser suficientes para concretar dicho proceso, subraya que el objetivo es sentar un precedente histórico que marque un antes y un después en la administración pública local.

“Hemos solicitado toda la información necesaria para cumplir con los requisitos y dar inicio al proceso. Sabemos que el tiempo puede no alcanzarnos, pero no podemos permitir que un escándalo de esta magnitud quede sin consecuencias”, manifestó Amaya.

Gremio comercial cuestiona gestión del alcalde Francisco Tamariz

El dirigente gremial enfatizó que La Libertad, el cantón territorialmente más pequeño de la provincia de Santa Elena, no puede darse el lujo de desprenderse de grandes extensiones de tierra. “Cada metro cuadrado cuenta. Con el crecimiento demográfico que enfrenta la ciudad, es imprescindible conservar áreas de reserva para la expansión urbana y el desarrollo ordenado”, subrayó.

Amaya señaló que, más allá de lo legal, existe una responsabilidad ética y política que no ha sido asumida. “Moralmente, el alcalde debió dar un paso al costado tras el tremendo error cometido. Hay demasiadas preguntas sin respuesta y lo más grave es el silencio de la autoridad municipal. La ciudadanía merece explicaciones claras”, recalcó.

Las críticas también provienen de la sociedad civil organizada. Rubén Perero González, expresidente de la Asamblea Ciudadana Local, fue aún más contundente al señalar que la responsabilidad no recae únicamente en el alcalde, sino también en los concejales que votaron a favor de la fallida transacción.

Sociedad civil exige renuncias y posibles remociones

“No solo el alcalde debe renunciar, también los ediles que respaldaron esta decisión. Tiene que haber algo más detrás de lo ocurrido. Por decencia política, el Cabildo hace rato debió reunirse y solicitar la destitución”, sostuvo.

Perero González afirmó que ha revisado minuciosamente el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y considera que existen causales claras para la remoción del alcalde, contempladas en los artículos 334 al 336. “Ha incurrido en varias faltas establecidas en la ley. Por el bien de la ciudad, deberían renunciar”, aseveró.

La falta de respuestas oficiales mantiene en vilo a la ciudadanía. “El que calla otorga. Ese silencio es lo que nos mantiene intranquilos. El pueblo quiere y merece respuestas claras”, insistió el dirigente.

Colectivos ciudadanos piden investigaciones de Fiscalía y UAFE

Desde los colectivos ciudadanos, el descontento es igualmente palpable. Drino Nieto, integrante del colectivo Despierta Santa Elena, expresó su profunda decepción ante el rumbo que ha tomado la administración municipal. “Existía una gran expectativa cuando el alcalde Tamariz inició su gestión. Lamentablemente, todo eso se ha ido diluyendo. La Libertad necesita un mejor rumbo”.

Nieto indicó que aguardan con expectativa los pronunciamientos de la Fiscalía y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismos que, según afirmó, deberían estar investigando el caso. “Si por la compra de una motocicleta te investigan el origen del dinero, con mayor razón en un proceso que supera los dos millones de dólares”, cuestionó.

La voz de los barrios también se suma al reclamo. Mariana Vivar, presidenta de la Federación de Barrios de La Libertad, considera que la falta de socialización fue uno de los principales errores del proceso.

Terrenos municipales cuya fallida venta desató la crisis política y el rechazo ciudadano en La Libertad. JOFFRE LINO

Barrios de La Libertad reclaman falta de transparencia y socialización

“Se hablaba de un proyecto que supuestamente iba a impulsar el turismo y la inversión, pero nadie conocía de qué se trataba. A los dirigentes barriales nunca se nos invitó a conocer la propuesta”.

Vivar indicó que, de haberse manejado con apertura, el proyecto podría haber generado beneficios para la ciudad, pero la opacidad terminó por distorsionar su propósito y sembrar dudas. “Hoy lo que queremos es que se diga la verdad y se aclaren todas las interrogantes”, expresó.

