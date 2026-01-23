Expreso
familiares de víctimas de siniestros viales en Santa Elena
Familiares de las víctimas de siniestros viales realizaron los trámites para retirar sus cadáveres en medio del dolor por esta tragedia en las vías.JOFFRE LINO

Siniestros viales en Santa Elena: Dos fallecidos por inseguridad vial en la provincia

Moradores de los sectores donde pasaron los incidentes de tránsito piden a las autoridades un efectivo control de las vías

Dos siniestros de tránsito registrados este viernes 23 de enero dejaron dos fallecidos en carreteras de la provincia de Santa Elena, generando conmoción entre conductores y moradores.

El primer incidente vial pasó en el redondel del kilómetro 5 de la vía Santa Elena - Guayaquil, donde un ciudadano identificado como John Reyes Baquerizo fue atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó.

Tras el impacto, el cuerpo de la víctima quedó tendido en medio de la calzada y, debido a la escasa visibilidad de la vía, varios vehículos le pasaron encima, agravando la escena.

Conductores y transeúntes que se percataron de lo ocurrido dieron aviso inmediato a los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Los uniformados confirmaron que Reyes había fallecido, por lo que hicieron el levantamiento del cadáver y empezaron las investigaciones.

Minutos después se registró un segundo siniestro en la Ruta del Spondylus, en el tramo San Pablo - Monteverde.

En este sector, Israel Aranea Pincay, quien se movilizaba en moto, habría sido embestido por un automóvil, cuyo impacto lo lanzó hacia el parterre central y murió al instante

Según relataron allegados de la víctima, Aranea regresaba a su domicilio tras culminar su jornada laboral cuando ocurrió el incidente de tránsito, cuyas causas se investigan.

Estos hechos vuelven a poner en evidencia los peligros en las carreteras de la provincia y reavivan el llamado para que las autoridades ejerzan un verdadero control en las carreteras.

