Concejales piden transparencia tras fallida venta de terreno en La Libertad

Aunque la polémica venta de 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad fue finalmente dada de baja, la mayoría de los concejales del Cabildo coinciden en que el caso está lejos de cerrarse. Para los ediles, el alcalde Francisco Tamariz debe transparentar todo el proceso fallido y permitir que las investigaciones continúen, hasta esclarecer cada una de las dudas que rodean este intento de negociación que sacudió a la ciudad.

El tema cobra mayor complejidad luego de que la joven Jenny Ramírez, a cuyo nombre aparecía el trámite de compra, denunció ante la Fiscalía una presunta suplantación de identidad, asegurando que ella no era la compradora y que no posee ninguna empresa registrada.

Esta versión abrió una serie de interrogantes que, hasta el momento, no tienen respuesta: ¿con quién se reunió realmente el alcalde, como afirmó en un inicio?, ¿quién firmó la carta de desistimiento?, ¿quién estaba detrás de la transacción?

Concejales exigen explicaciones claras al alcalde

Bruno Dede, concejal que hizo pública la denuncia desde el inicio, expresó que el alcalde no debe explicaciones a los concejales ni a los medios de comunicación, sino a la ciudadanía de La Libertad. Recordó que aún se espera la anunciada rueda de prensa prometida por el área de comunicación municipal. “La gente merece saber la verdad”, enfatizó.

Al edil también le preocupa que, aunque se dejó sin efecto la acción administrativa para la creación y compra del lote, continúa abierto el debate sobre el valor del metro cuadrado en la zona, fijado en 2,94 dólares, cuando en sectores aledaños alcanza hasta los 9 dólares.

“Cuidado y aparece luego una empresa ‘recomendada’ por Jenny solicitando la compra a precio de gallina enferma”, advirtió. Dede anunció que presentará una denuncia ante la Contraloría General del Estado, para que se determine cómo se estableció ese valor y para que la ordenanza sea derogada.

Futuro del alcalde dependerá de investigaciones

Sobre una eventual destitución del alcalde Tamariz, Dede fue claro al señalar que esa decisión dependerá exclusivamente de los resultados de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. “Si se determina que hubo delito, el Concejo podría plantear una destitución. De lo contrario, el alcalde deberá completar su periodo”, precisó.

Violeta Muñoz, otra de las concejalas que se opusieron a la venta, considera que una destitución no sería saludable para la ciudad. Aseguró que la defensa de las 93 hectáreas fue una acción cívica y no política.

“Siempre le hemos pedido al alcalde transparencia en los procesos que administra”, dijo, al tiempo que reiteró que las investigaciones deben continuar y que mantendrá su rol fiscalizador ante cualquier intento que atente contra los intereses ciudadanos.

Terreno debe ser protegido y transparente

En la misma línea, el edil Marino Carriel Carrillo recordó que desde un inicio se advirtió al alcalde que el proceso no era viable, al tratarse de un área considerada como reserva de la ciudad.

A su criterio, Tamariz debe culminar su periodo y será la ciudadanía quien lo juzgue, aunque reconoció que en redes sociales existen pedidos para su salida. Carriel insistió en que el caso debe esclarecerse por completo y propuso que el área sea declarada zona protegida para evitar futuros intentos de venta.

Por su parte, el concejal Luis Menoscal señaló que existió confusión en la colectividad, pues inicialmente se habló de vender el terreno a una empresa interesada en desarrollar un proyecto ecoturístico que implicaba inversión y desarrollo para la ciudad. “Todo fue revertido: no habrá venta, no habrá inversión y se perdió una oportunidad turística”, lamentó, aunque recalcó que la decisión final respondió al sentir ciudadano.

Necesidad de socialización y claridad en decisiones

La concejal Cindy Suárez Acevedo reconoció que faltó socialización del tema, lo que generó desinformación. Aclaró que no votó a favor de la rebaja del valor del metro cuadrado, como se le ha señalado, y que su postura consta en actas.

La edil explicó que su respaldo a la venta del lote estaba ligado a los beneficios que se ofrecían a agricultores asentados en la zona, a quienes se les había prometido la legalización de los terrenos que ocupan. Sin embargo, también se mostró contraria a una revocatoria y pidió que el caso se investigue a fondo para garantizar transparencia.

Este medio intentó obtener la versión de la vicealcaldesa de La Libertad, Michelle Marcillo, quien indicó que por ahora no se pronunciará sobre el tema y que en las próximas semanas convocará a una rueda de prensa.

De igual forma, se buscó la versión de la concejal Wisnely Naranjo, pero, pese a varios intentos, no fue posible concretar una entrevista.

